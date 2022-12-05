Ахмет Обалы: Создание единого координационного центра южных азербайджанцев даст хорошие результаты

Создание единого координационного центра южных азербайджанцев даст хорошие результаты. Как сообщает Report, об этом заявил руководитель телевидения Южного Азербайджана (GunAztv) Ахмед Обалы на мероприятии Центра социальных исследований "Иран в нов

Создание единого координационного центра южных азербайджанцев даст хорошие результаты.



Как сообщает Report, об этом заявил руководитель телевидения Южного Азербайджана (GunAztv) Ахмед Обалы на мероприятии Центра социальных исследований "Иран в новой перспективе".



Он отметил, что большинство организаций и активистов, связанных с Южным Азербайджаном, находятся в США и Европе.



Обалы считает, что координация между курдскими и азербайджанскими организациями является ошибкой: "Контакты с ними могут вызвать подозрения в Турции. Это стратегическая ошибка. Они заявляли о своей враждебности и к нам, и к туркам. Особенно после подписания Шушинской декларации курдские организации объединились с персами", - подчеркнул он.