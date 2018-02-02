Администрация президента России: Руководство ценит усилия азербайджанской диаспоры в деле развития страны

© Report

Москва. 2 февраля. REPORT.AZ/ Федеральная национально-культурная автономия (ФНКА) "Азеррос" и местная национально-культурная автономия азербайджанцев города Химки провели гражданский форум "Национальные общины – за единство и благополучие России", передает российское бюро Report.

На прошедшем в городском округе Химки Московской области форуме приняли участие представители администрации президента России, правительства Московской области, национально-культурных объединений, различных общественных организаций и СМИ.

Главной целью мероприятия стало совершенствование взаимодействия власти и институтов гражданского общества в решении вопросов сохранения и развития своей самобытности, традиций, языка, культуры, образования, а также социальных и общественно значимых проблем.

Глава департамента по национальной политике администрации президента России Татьяна Вагина подчеркнула, что руководство страны ценит усилия азербайджанской диаспоры в деле стабильности и развития страны.

"Подтверждением этому стал факт того, что Мехрибан Садыгова одной из первых была внесена в список доверенных лиц президента России Владимира Путина", - отметила она.

В свою очередь президент ФНКА "Азеррос" Мехрибан Садыгова отметила важность развития гражданской солидарности и взаимодействия различных сфер общества ради сохранения межнациональной стабильности в российском обществе.

Депутат городского совета Химки от партии "Справедливая Россия" Ханоглан Алиев призвал своих избирателей, членов азербайджанской общины и всех граждан страны принять активное участие в президентских выборах, которые пройдут в марте этого года.

Выступившие далее рассказали о возможностях национально-культурных объединений в реализации государственной национальной политики, в удовлетворении этнокультурных запросов народов, населяющих Россию. Особо было отмечена необходимость привлечения к общему делу молодежи, усовершенствованию и увеличению количества образовательных проектов.