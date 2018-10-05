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    Абитуриенты-азербайджанцы провели акцию перед министерством образования Грузии - ФОТО

    Тбилиси. 5 октября. REPORT.AZ/ Абитуриенты-азербайджанцы, не поступившие в этом году в вузы Грузии, провели акцию перед зданием министерства образования, науки, культуры и спорта.

    По сообщению грузинского бюро Report, участники акции держали в руках плакаты с лозунгами "Не лишайте нас права получения образования на грузинском языке!", "Будущее страны в наших руках, не лишайте нас будущего!", "Дайте нам возможность учиться в грузинских университетах!"

    По утверждению молодых людей, они набрали необходимый для поступления минимум, но так и не получили заслуженных студенческих билетов. По их словам, они не имели информации о возможности указания желаемого количества специальностей. 

    Недовольные абитуриенты обратились в министерство с просьбой устроить их на оставшиеся незаполненными места в вузах. 

    Участники акции вошли в здание министерства, потребовав встречи с министром Михеилом Батиашвили. 

    Отметим, что около 500 проживающих в Грузии абитуриентов-азербайджанцев набрали необходимый для поступления балл, но в университеты так и не поступили.

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