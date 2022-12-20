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Абдулла Эрен: Международный форум Баку-Шуша очень важен

Абдулла Эрен: Международный форум Баку-Шуша очень важен Международный форум Баку-Шуша очень важен.
Диаспора
20 декабря 2022 г. 15:52
Абдулла Эрен: Международный форум Баку-Шуша очень важен

Международный форум Баку-Шуша очень важен.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Главного управления по делам соотечественников за рубежом и родственных общин Министерства культуры и туризма Турции Абдулла Эрен.

Он коснулся восстановительных работ, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях:

"Во время 44-дневной Второй карабахской войны азербайджанские и турецкие диаспорские организации тесно сотрудничали. Мы поддержали Азербайджан в его справедливой борьбе. Мы хотим укрепить сотрудничество диаспор стран-членов Организации тюркских государств. Благодаря форуму Баку-Шуша эти связи будут развиваться и дальше".

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Версия на английском языке Abdullah Eren: International Baku-Shusha forum is of great importance
Версия на азербайджанском языке Abdullah Eren: "Beynəlxalq Bakı-Şuşa forumunun çox böyük əhəmiyyəti var"

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