Абдулла Эрен: Международный форум Баку-Шуша очень важен

Международный форум Баку-Шуша очень важен.

Международный форум Баку-Шуша очень важен.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Главного управления по делам соотечественников за рубежом и родственных общин Министерства культуры и туризма Турции Абдулла Эрен.

Он коснулся восстановительных работ, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях:

"Во время 44-дневной Второй карабахской войны азербайджанские и турецкие диаспорские организации тесно сотрудничали. Мы поддержали Азербайджан в его справедливой борьбе. Мы хотим укрепить сотрудничество диаспор стран-членов Организации тюркских государств. Благодаря форуму Баку-Шуша эти связи будут развиваться и дальше".