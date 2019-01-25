Азербайджанцы Грузии потребовали демонтировать бюст армянскому военному

Тбилиси. 25 января. REPORT.AZ/ "Установка в Грузии бюста армянскому военному Михаилу Авагяну, участвовавшему в Карабахской войне, - провокация".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель Национального конгресса азербайджанцев Грузии Али Бабаев.

По его словам, открытие памятника резко осуждается азербайджанской общественностью Грузии:

"Это организовали силы, заинтересованные в том, чтобы нанести вред отношениям между Грузией и Азербайджаном. Не случайно и торжественное открытие памятника именно 20 января. В этот день азербайджанский народ поминал жертв 20 января. Установка памятника Михаилу Авагяну - не первая провокация в Грузии армянских сепаратистов".

А.Бабаев отметил, что открытие бюста встречено гневно и общественностью Грузии: "Мы призываем правительство Грузии незамедлительно определить уполномоченный орган местных властей, разрешивших установку бюста, и дать поручение на демонтаж бюста".