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    Азербайджанцы Грузии потребовали демонтировать бюст армянскому военному

    Тбилиси. 25 января. REPORT.AZ/ "Установка в Грузии бюста армянскому военному Михаилу Авагяну, участвовавшему в Карабахской войне, - провокация".

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель Национального конгресса азербайджанцев Грузии Али Бабаев.

    По его словам, открытие памятника резко осуждается азербайджанской общественностью Грузии:

    "Это организовали силы, заинтересованные в том, чтобы нанести вред отношениям между Грузией и Азербайджаном. Не случайно и торжественное открытие памятника именно 20 января. В этот день азербайджанский народ поминал жертв 20 января. Установка памятника Михаилу Авагяну - не первая провокация в Грузии армянских сепаратистов".

    А.Бабаев отметил, что открытие бюста встречено гневно и общественностью Грузии: "Мы призываем правительство Грузии незамедлительно определить уполномоченный орган местных властей, разрешивших установку бюста, и дать поручение на демонтаж бюста".

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