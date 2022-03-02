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27 граждан Азербайджана перешли из Украины в Венгрию

27 граждан Азербайджана перешли из Украины в Венгрию В связи с нынешней ситуацией в Украине 27 граждан Азербайджана перешли из этой страны в Венгрию.
Диаспора
2 марта 2022 г. 14:15
27 граждан Азербайджана перешли из Украины в Венгрию

В связи с нынешней ситуацией в Украине 27 граждан Азербайджана перешли из этой страны в Венгрию.

Об этом Report сообщил глава Дома Азербайджана в Будапеште Ибрагим Сафарли.

Он отметил, что среди тех, кто перебрался в Венгрию, есть азербайджанцы, являющиеся гражданами Украины:

"В общей сложности границу пересекли 40-45 человек. Шесть из них уже переправлены в Азербайджан через Стамбул. Желающих пересечь границу очень много, в течение дня нам поступает более 100 звонков. По приезду на границу граждане связываются с нами, и мы их направляем. Стараемся помочь всем, кто в нашей помощи нуждается. Всю эту работу мы координируем с посольством".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 27 vətəndaşı Ukraynadan Macarıstana keçib

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