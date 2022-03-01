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В Венгрию эвакуирован из Украины 21 гражданин Азербайджана

В Венгрию эвакуирован из Украины 21 гражданин Азербайджана В связи с текущей обстановкой в Украине за последние два дня 21 гражданин Азербайджана перешел на территорию Венгрии через КПП на границе между Украиной и Венгрией.
Диаспора
1 марта 2022 г. 16:04
В Венгрию эвакуирован из Украины 21 гражданин Азербайджана

В связи с текущей обстановкой в Украине за последние два дня 21 гражданин Азербайджана перешел на территорию Венгрии через КПП на границе между Украиной и Венгрией.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Руководитель функционирующего в Будапеште Дома Азербайджана Ибрагим Сафарли сообщил, что наши соотечественники были перевезены из КПП в Будапешт. Они были размещены в Доме Азербайджана в Будапеште, домах проживающих в городе азербайджанцев, а также в отелях. Представители диаспорской организации регулярно справляются об их нуждах.

Отметим, что на КПП для граждан Азербайджана оформлены 15-дневные беспошлинные визы, в ближайшее время планируется доставить их в Азербайджан.

Госкомитет обращается к азербайджанцам, сумевшим перейти из Украины в Польшу и Венгрию, и сообщает, что до эвакуации на родину они могут оставаться в функционирующих в этих странах Домах Азербайджана.

В Польше с Домом Азербайджана можно связаться по номеру +48 732 858 585, в Венгрии - +994 50 662 19 89. Телефонные линии активны круглосуточно.

Обратившихся планируется привезти в Азербайджан через приграничные с Украиной страны.

По поручению правительства Азербайджана Госкомитет по работе с диаспорскими организациями в координации с соответствующими госструктурами продолжает деятельность по эвакуации проживающих в Украине соотечественников в Баку.

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Версия на английском языке 21 Azerbaijani citizens evacuated to Hungary from Ukraine
Версия на азербайджанском языке Ukraynadan 21 Azərbaycan vətəndaşı Macarıstana təxliyə edilib

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