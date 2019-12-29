2019 год был знаковым для популяризации концепции азербайджанского мультикультурализма в Украине.

Об этом Report сообщила член Бакинского международного центра мультикультурализма Марина Гончарук.

"2019 год ознаменовался уникальными проектами, направленными на популяризацию концепции азербайджанского мультикультурализма в Украине. В частности, состоялся первый в Украине всеукраинский конкурс эссе, посвящённый азербайджанской тематике. Его организовал Бакинский международный центр мультикультурализма, и студенты из разных уголков Украины писали свои авторские работы про «Концепцию азербайджанского мультикультурализма как фундаментальную концепцию мира и толерантности». Важно то, что трое победителей станут участниками международных школ мультикультурализма, другие участники занявшие призовые места получили призы.

Я была очень рада руководить этим конкурсом в Украине, поскольку считаю что информация про концепцию азербайджанского мультикультурализма уже стала неотъемлемой частью презентации Азербайджана в мире. Самым важным результатом нашего конкурса было то, что среди украинского студенчества начался всеукраинский диалог про азербайджанский мультикультурализм. Больше тысячи студентов посетили лекции и презентации посвящённые азербайджанскому мультикультурализму, тысячи студентов были проинформированы через средства массовой информации и благодаря работе администрации университетов. В этом конкурсе нет таких, кто проиграл—каждый кто получил информацию про концепцию азербайджанского мультикультурализма уже сделал большой шаг вперёд, получив новые знания. А все, кто писал эссе и принимал участие в конкурсе, сделали большой вклад в благородное дело, ведь они рассуждали о важности толерантности, взаимоуважения между представителями разных религий, народов, и я уверена что своими мыслями они поделятся со своими сверстниками, друзьями и диалог про мультикультурализм будет продолжаться.

Состоялся ряд лекций и встреч, посвящённых концепции азербайджанского мультикультурализма в десятках университетов страны, среди которых Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка, Таврический национальный университет имени Вернадского, Киевский национальный университет культуры и искусств, Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств, Харьковский национальный университет имени Каразина, Полтавский университет экономики и торговли, Государственный университет «Житомирская политехника», Киевский национальный лингвистический университет, Киевский университет имени Бориса Гринченко и многие другие.

Кроме этого, в 2019 году в Украине было проведено ряд встреч с представителями Албано-удинской христианской общины Азербайджана—лидером общины Робертом Мобили и его заместителем Рафиком Данакари, которые рассказали про роль удинской общины в системе мультикультурализма Азербайджана. Также состоялась лекция главного советника БМЦМ Тофига Аббасова для студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченка.

В рамках кампании популяризации концепции азербайджанского мультикультурализма БМЦМ реализовал и многие творческие инициативы. В частности, под руководством Заслуженной артистки Украины, Народной артистки УРСР, первого министра культуры независимой Украины Ларисы Хоролец была инсценизация произведения «Вагиф» Самеда Вургуна, поскольку в этом произведении много важных элементов, свидетельствующих про литературно-художественные истоки азербайджанского мультикультурализма. Много студентов написали стихи про азербайджанский мультикультурализм, в частности Виталий Найда из Харькова за свою поэзию был отмечен призом. Кроме этого были виртуозные переосмысления литературных, музыкальных азербайджанских произведений в исполнении украинских артистов, музыкантов, которые своими работами подтвердили важность мультикультурного взаимодействия, которое только обогащает культурное наследник народов.

Все это свидетельствует о том что в 2019 году состоялось очень много значимых украино-азербайджанских проектов под руководством Бакинского международного центра мультикультурализма и его исполнительного директора Ревана Гасанова. Я думаю это только укрепит украино-азербайджанское сотрудничество и будет способствовать развитию культурного процесса между нашими дружественными странами".