19 азербайджанских студентов закончили киевский ВУЗ

Киев. 30 сентября. REPORT.AZ/ В Киеве в Университете экономики и права "КРОК" был очередной выпуск студентов направления "финансы и кредит".

Как сообщает Report, среди выпускников диплом получили 19 студентов-азербайджанцев.

На мероприятии присутствовали первый секретарь посольства Азербайджана в Украине Фарид Бабаев, бывший посол Азербайджана в Украине Талят Алиев, главред сайта "Украина по-арабски" Моххаммед Фараджаллах и председатель Всеукраинской азербайджанкой молодежной организации (ВАМО) Искандер Заманов.

"Я рад, что мое обучение в Украине было не только эффективным, но и комфортным. В том числе и благодаря помощи и содействию Всеукраинской азербайджанкой молодежной организации. Полученные в Украине знания я буду применять, когда вернусь в родной Азербайджан", - прокомментировал Report один из выпускников университета "КРОК" Рухин Аннагиев.

"Для нашей организации очень важно консолидировать наших студентов-соотечественников и помочь им добиться поставленных целей. За время их обучения мы помогаем им в решении разного рода вопросов, касающихся безопасности, образовательного процесса, финансов и т. д. Ведь мы понимаем, что от качества и уровня образования, полученного азербайджанскими студентами в Украине, зависит их профессиональный уровень как специалистов, многие из которых возвращаются в Азербайджан", - сказал Report председатель ВАМО Искандер Заманов.