Украинцы Азербайджана поддерживают мирный план Порошенко

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Украинцы Азербайджана поддерживают мирный план президента Украины П. Порошенко и осуждают действия России по отношению к их исторической родине. Как сообщает REPORT со ссылкой на посольство Украины в Азербайджане, соответствующее заявление было распространено представителями украинской диаспоры, проживающими в нашей стране.

Представители диаспоры подчеркивают, что "период возвращения режима прекращения огня в Украине на сегодня зависит от политической воли Кремля".

В заявлении приветствуется позиция руководства Азербайджана относительно безоговорочной поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Именно в столице Азербайджана, Баку в рамках 23-ей ежегодной сессии ПА ОБСЕ были приняты важные документы, в которых содержится призыв к России относительно отмены аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь" - отмечается в документе.

Украинская диаспора Азербайджана выступила за мирное разрешение кризиса в Украине при активном участии мирового сообщества в этом процессе.

"Мы, азербайджанские украинцы, которые стали свидетелями кровавых событий в нашем родном Азербайджане в 90-х годах, со всей болью понимаем и сочувствуем украинцам, гибнущим сегодня из-за решения российских политиков, которые не хотят понять и смириться с тем, что мир давно изменился" - говорится в заявлении.