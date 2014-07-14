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    Украинцы Азербайджана поддерживают мирный план Порошенко

    Период возвращения режима прекращения огня в Украине зависит ​от политической воли Кремля

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Украинцы Азербайджана поддерживают мирный план президента Украины П. Порошенко и осуждают действия России по отношению к их исторической родине. Как сообщает REPORT со ссылкой на посольство Украины в Азербайджане, соответствующее заявление было распространено представителями украинской диаспоры, проживающими в нашей стране. 

    Представители диаспоры подчеркивают, что "период возвращения режима прекращения огня в Украине  на сегодня зависит от политической воли Кремля".

    В заявлении приветствуется позиция  руководства Азербайджана относительно безоговорочной поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины.

    "Именно в столице Азербайджана, Баку в рамках 23-ей ежегодной сессии ПА ОБСЕ были приняты важные документы, в которых содержится призыв к России относительно отмены аннексии Автономной Республики Крым и  города Севастополь" - отмечается в документе.

    Украинская диаспора Азербайджана выступила за мирное разрешение кризиса в Украине  при активном участии мирового сообщества в этом процессе.

    "Мы, азербайджанские украинцы, которые стали свидетелями кровавых событий в нашем родном Азербайджане в 90-х годах, со всей болью понимаем и сочувствуем украинцам, гибнущим сегодня из-за решения российских политиков, которые не хотят понять и смириться с тем, что мир давно изменился" - говорится в заявлении.

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