Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанцы Америки почтили память жертв теракта 11 сентября. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Cовета азербайджанцев Америки.

В заявлении отмечается, что 13 лет тому назад "США и весь мир столкнулся с ужасным актом террора", жертвами которого стали в общей сложности 2977 человек.

"Азербайджан был в числе первых стран, которые помогли дать ответ на эти нападения, открыв свое воздушное пространство и направив военных в поддержку миссий США в Афганистане и Ираке. И такой ответ неслучаен. В ходе нагорно-карабахского конфликта с соседней Арменией, многие невинные азербайджанцы также стали жертвами терактов", - отмечается в заявлении.

Нападения 11 сентября коснулись и жизни азербайджанских американцев, подчеркивает Совет азербайджанцев Америки. В 2005 году ефрейтор морской пехоты США Мурад Рагимов из Сан-Диего (Калифорния) погиб в результате крушения вертолета во время операции США в Ираке.

"В эти трудные времена, когда Америка и остальной мир по-прежнему сталкиваются с различными террористическими угрозами, от Ближнего Востока до Восточной Украины, мы присоединяемся к поминовению памяти жертв 11 сентября и осуждаем терроризм во всех его формах", - говорится в заявлении.