Советник президента Казахстана: Надеемся на продолжение совместных усилий на COP29 в Баку

Прозрачность в отчетах крайне важна для понимания и отслеживания коллективного прогресса в климатических усилиях.

Прозрачность в отчетах крайне важна для понимания и отслеживания коллективного прогресса в климатических усилиях.

Как передает Report, об этом заявила советник президента – специальный представитель президента Республики Казахстан по международному экологическому сотрудничеству Зульфия Сулейменова в ходе диалога высокого уровня "Повышение прозрачности климатических вопросов посредством всеобщего участия в Расширенной системе прозрачности (ETF)" в Баку.

По ее словам, это внесет значительный вклад в борьбу с последствиями глобального изменения климата.

"Для Казахстана важность ускорения мер по борьбе с изменениями климата стала наиболее очевидной после наводнений, произошедший минувшей весной. Значительная часть нашей территории оказалась под водой, причинен огромный ущерб гражданам и экономике страны в целом", - сказала она.

Советник президента также подчеркнула, что Казахстан в настоящее время находится в процессе подготовки своего полугодового отчета о прозрачности, и планирует представить его до предстоящей в Баку в ноябре конференции СОР29.

"Мы надеемся на продолжение наших совместных усилий и диалога на этой важной платформе, а также на достижение высоких результатов к СОР29", - подытожила она.