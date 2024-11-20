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Зиба Мустафаева: SOCAR стремится способствовать глобальной климатической устойчивости

Зиба Мустафаева: SOCAR стремится способствовать глобальной климатической устойчивости Изменение климата и необходимость смягчения его последствий заставляют всех принимать серьезные меры в глобальном масштабе.
COP29
20 ноября 2024 г. 18:31
Зиба Мустафаева: SOCAR стремится способствовать глобальной климатической устойчивости

Изменение климата и необходимость смягчения его последствий заставляют всех принимать серьезные меры в глобальном масштабе.

Как сообщает Report, об этом сказала вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Зиба Мустафаева на мероприятии "От теории к практике для справедливого перехода для всех: межрегиональный политический диалог Юг-Юг высокого уровня" в рамках COP29.

Она отметила, что SOCAR привержен решительным шагам для зеленого будущего: "Компания намерена достичь нулевых выбросов углерода к 2050 году, и для этого определены конкретные цели. До 2030 года планируется полностью прекратить факельное сжигание газа, до 2035 года – снизить корпоративные и абсолютные выбросы на 20-30% и довести почти до нуля выбросы метана".

По ее словам, в рамках новой модели SOCAR определил ключевые показатели эффективности и интегрировал эти показатели в системы управления, применяя их внутри компании: "Такой подход позволяет достигать целей во всех сферах деятельности компании".

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Версия на азербайджанском языке Ziba Mustafayeva: “SOCAR qlobal miqyasda iqlim davamlılığına töhfə verən enerji şirkəti olmağı hədəfləyib”

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