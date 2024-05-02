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Жуков: COP29 поможет Центральной Азии в вопросе борьбы с климатическими изменениями

Жуков: COP29 поможет Центральной Азии в вопросе борьбы с климатическими изменениями 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в ноябре в Азербайджане будет продвигать Центральную Азию вперед в вопросе борьбы с климатическими изменениями.
COP29
2 мая 2024 г. 15:19
Жуков: COP29 поможет Центральной Азии в вопросе борьбы с климатическими изменениями

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в ноябре в Азербайджане, будет продвигать Центральную Азию в вопросе борьбы с климатическими изменениями.

Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявил генеральный директор регионального департамента по Центральной и Западной Азии АБР Евгений Жуков на мероприятии "Финансирование более экологически чистых цепочек добавленной стоимости в регионе ЦАРЭС (Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества) в рамках ежегодного собрания АБР в столице Грузии.

По его словам, видение по изменению климата ЦАРЭС было одобрено в ноябре прошлого года в Тбилиси.

"Азербайджан примет COP29, которая продвинет Центральную Азию в борьбе с изменением климата. Важно отметить, что регион сталкивается с последствиями этих процессов. В этих условиях высокие транспортные и торговые издержки делают диверсификацию низкой в этом регионе",- сказал он.

По словам Жукова, страны ЦАРЭС зависят от торговли ископаемыми видами топлива. "Сегодня мы имеем возможность включить торговлю в часть климатических решений", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Yevgeni Jukov: COP29 iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə Mərkəzi Asiyaya kömək edəcək
Версия на английском языке Zhukov: COP29 will help Central Asia in combating climate change

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