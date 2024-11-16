О нас

Жоан Лапорта: Большое спасибо за вашу приверженность делу блага планеты и людей

Жоан Лапорта: Большое спасибо за вашу приверженность делу блага планеты и людей В ходе визита в Азербайджан в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) президент испанского клуба "Барселона" Жоан Лапорта сегодня посетил павильон азербайджанского производителя жидких и водорастворимых у
COP29
16 ноября 2024 г. 22:18
Жоан Лапорта: Большое спасибо за вашу приверженность делу блага планеты и людей

В ходе визита в Азербайджан в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) президент испанского клуба "Барселона" Жоан Лапорта сегодня посетил павильон азербайджанского производителя жидких и водорастворимых удобрений компании AZCHEMCO.

Как сообщает Report, прибывшей делегации был показан видеоролик, повествующий об истории проекта по восстановлению засоленных почв и возврату их в сельское хозяйство в рамках сотрудничества компании AZCHEMCO с Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Представителями компании были презентованы достигнутые успехи по данному проекту, в которых на основе лабораторных исследований Azelab и Intertek было выявлено снижение показателя засоленности почвы с 3.6 до 0.3, и электропроводимости с 9 140 до 291. Это, в свою очередь, подтвердило возможность использования засоленной почвы в сельском хозяйстве.

В завершение визита президент клуба "Барселона" Жоан Лапорта рассадил ростки клубники в восстановленной почве.

Компания AZCHEMCO также подарила гостю ковер, произведенный по эксклюзивному заказу предприятием "Азерхалча".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоXuan Laporta: "Planetin və insanların rifahına sadiq qaldığınız üçün minnətdaram"

Самое важное

На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
13 ноября 2024 г. 21:26
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
12 ноября 2024 г. 22:09
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
12 ноября 2024 г. 20:42
Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
11 ноября 2024 г. 19:36
В Баку проходит церемония открытия COP29
В Баку проходит церемония открытия COP29
11 ноября 2024 г. 11:40
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
10 ноября 2024 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
10 ноября 2024 г. 20:23
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
10 ноября 2024 г. 20:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi