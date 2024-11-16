Жоан Лапорта: Большое спасибо за вашу приверженность делу блага планеты и людей

В ходе визита в Азербайджан в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) президент испанского клуба "Барселона" Жоан Лапорта сегодня посетил павильон азербайджанского производителя жидких и водорастворимых удобрений компании AZCHEMCO.
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Представителями компании были презентованы достигнутые успехи по данному проекту, в которых на основе лабораторных исследований Azelab и Intertek было выявлено снижение показателя засоленности почвы с 3.6 до 0.3, и электропроводимости с 9 140 до 291. Это, в свою очередь, подтвердило возможность использования засоленной почвы в сельском хозяйстве.
В завершение визита президент клуба "Барселона" Жоан Лапорта рассадил ростки клубники в восстановленной почве.
Компания AZCHEMCO также подарила гостю ковер, произведенный по эксклюзивному заказу предприятием "Азерхалча".