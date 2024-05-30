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Живкович: Сегодняшняя конференция и COP29 тесно связаны

Живкович: Сегодняшняя конференция и COP29 тесно связаны Сегодняшняя конференция про противоминной деятельности и предстоящий COP29 тесно связаны, поскольку основное внимание уделяется преобразовательным действиям для обеспечения экологической устойчивости и устойчивости к изменению климата.
COP29
30 мая 2024 г. 11:30
Живкович: Сегодняшняя конференция и COP29 тесно связаны

Сегодняшняя конференция про противоминной деятельности и предстоящая в ноябре 29-й сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) тесно связаны.

Как передает Report, об этом помощник Генерального секретаря, директор Регионального бюро стран Европы и СНГ Программы развития ООН (ПРООН) Ивана Живкович заявила в ходе международной конференции по противоминной деятельности "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего" в Зангилане.

По ее словам, эта связь обусловлена тем, что основное внимание на этих мероприятиях уделяется преобразовательным действиям для обеспечения экологической устойчивости и устойчивости к изменению климата.

"Следует отметить, что задача по смягчению воздействия наземных мин на окружающую среду заключается не только в очистке от взрывоопасных предметов. Речь идет о восстановлении земель для жизни, сельского хозяйства, сохранения биоразнообразия и будущих поколений",- сказала Живкович.

Таким образом приверженность решению экологических проблем, связанных с разминированием, и глобальной проблемой изменения климата актуальна как никогда.

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Версия на азербайджанском языке İvana Jivkoviç: Bugünkü konfrans və COP29 bir-biri ilə sıx bağlıdır
Версия на английском языке Today's conference and COP29 are closely connected, UN official says

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