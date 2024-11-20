Железные дороги Азербайджана, Казахстана и Грузии интегрированы в мультимодальную цифровую платформу

Железнодорожные системы Азербайджана, Казахстана и Грузии интегрированы в мультимодальную цифровую платформу, которая является Цифровым торговым коридором для стран Среднего коридора.

Железнодорожные системы Азербайджана, Казахстана и Грузии интегрированы в мультимодальную цифровую платформу, которая является Цифровым торговым коридором для стран Среднего коридора.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра транспорта Казахстана Талгат Ластаев на министерском круглом столе на тему "Устойчивый и цифровой Средний коридор и за его пределами" в рамках COP29.

Ластаев отметил, что для повышения эффективности транспортных коридоров ведутся переговоры с железнодорожными администрациями Турции и Европы, а также внедряются цифровые решения для отслеживания грузов. Планируется интеграция обмена данными с портами Актау, Курык и Баку.

Казахстан уже внедрил систему обмена разрешительными бланками с 42 странами и реализует проекты по цифровизации перевозок, включая обмен электронными разрешениями с Узбекистаном и Китаем, что позволит перевести значительную часть документации в цифровой формат.