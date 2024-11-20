О нас

Железные дороги Азербайджана, Казахстана и Грузии интегрированы в мультимодальную цифровую платформу

Железные дороги Азербайджана, Казахстана и Грузии интегрированы в мультимодальную цифровую платформу Железнодорожные системы Азербайджана, Казахстана и Грузии интегрированы в мультимодальную цифровую платформу, которая является Цифровым торговым коридором для стран Среднего коридора.
COP29
20 ноября 2024 г. 17:39
Железные дороги Азербайджана, Казахстана и Грузии интегрированы в мультимодальную цифровую платформу

Железнодорожные системы Азербайджана, Казахстана и Грузии интегрированы в мультимодальную цифровую платформу, которая является Цифровым торговым коридором для стран Среднего коридора.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра транспорта Казахстана Талгат Ластаев на министерском круглом столе на тему "Устойчивый и цифровой Средний коридор и за его пределами" в рамках COP29.

Ластаев отметил, что для повышения эффективности транспортных коридоров ведутся переговоры с железнодорожными администрациями Турции и Европы, а также внедряются цифровые решения для отслеживания грузов. Планируется интеграция обмена данными с портами Актау, Курык и Баку.

Казахстан уже внедрил систему обмена разрешительными бланками с 42 странами и реализует проекты по цифровизации перевозок, включая обмен электронными разрешениями с Узбекистаном и Китаем, что позволит перевести значительную часть документации в цифровой формат.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan, Kazakhstan, and Georgia integrate railways into multimodal digital platform
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstan dəmir yollarını multimodal rəqəmsal platformaya inteqrasiya edib

Экслюзивные новости

Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
20 ноября 2024 г. 12:51
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
20 ноября 2024 г. 11:57
Министр Доминики: Азербайджан проводит большую работу по достижению договоренностей между сторонами
Министр Доминики: Азербайджан проводит большую работу по достижению договоренностей между сторонами
20 ноября 2024 г. 11:32
Министр энергетики Румынии: Бухарест с нетерпением ожидает создания энергетического моста с Баку
Министр энергетики Румынии: Бухарест с нетерпением ожидает создания энергетического моста с Баку
19 ноября 2024 г. 13:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi