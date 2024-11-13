Жапаров в рамках COP29 призвал мировое сообщество активизировать поддержку горных стран

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе диалога высокого уровня на тему "Продвижение повестки дня по горам, общие тенденции и изменение климата" в рамках Саммита лидеров на COP29 в Баку призвал мировое сообщество активизировать поддержку горных стран.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе диалога высокого уровня на тему "Продвижение повестки дня по горам, общие тенденции и изменение климата" в рамках Саммита лидеров на COP29 в Баку призвал мировое сообщество активизировать поддержку горных стран.

Как передает Report, мероприятие было организовано Азербайджаном, Кыргызстаном и Монголией.

Президент отметил, что в условиях изменения климата жители горных регионов сталкиваются с экстремальными природными условиями, стихийными бедствиями, низкой сельскохозяйственной продуктивностью земель, коммуникационной изолированностью и ограниченным доступом к социальным и экономическим услугам, что препятствует их развитию и приводит к росту бедности.

"Сегодня изменение климата особенно негативно влияет на наши ледники, водные ресурсы, сельское хозяйство и в целом на жизнедеятельность людей. Ледники Кыргызстана тают с беспрецедентной скоростью: за последние 50-70 лет их площадь сократилась на 1 262 квадратных метра, или на 16% от общей площади. Если эта тенденция сохранится, к концу столетия значительная часть ледников может исчезнуть. Это не просто статистика, а непосредственная угроза жизни и благополучию миллионов людей, зависящих от ледников как от источника пресной воды", - отметил Жапаров.

Он призвал присоединиться к Декларации по изменению климата, горам и ледникам, которая является политическим документом для привлечения внимания мирового сообщества к проблемам гор и ледников.

"Необходимо в глобальном масштабе изменить взгляд на проблемы гор и их экологическую значимость, проводить дальнейшие глубокие исследования влияния изменения климата на горные экосистемы, в том числе на базе межправительственной группы экспертов по изменению климата", - сказал он.

Глава государства сообщил, что Кыргызстан внес предложение в повестку дня COP29 о проведении экспертного диалога по горам и климату на ежегодной основе.

"Мы также призываем страны вступить в переговорную группу Горного партнерства, которая будет служить сильным и объединенным голосом горных стран и сообществ. Уделяя большое внимание международному сотрудничеству по устойчивому горному развитию, Кыргызстан также продвигает горную повестку на глобальном уровне", - сказал Жапаров.