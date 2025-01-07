О нас

Жаля Мурадова: COP29 стал для Азербайджана уникальным событием с участием десятков тысяч человек

Жаля Мурадова: COP29 стал для Азербайджана уникальным событием с участием десятков тысяч человек Климатическая конференция COP29 стала единственным мероприятием в истории Азербайджана, в котором официально участвовали десятки тысяч человек.
COP29
7 января 2025 г. 13:45
Жаля Мурадова: COP29 стал для Азербайджана уникальным событием с участием десятков тысяч человек

Климатическая конференция COP29 стала единственным мероприятием в истории Азербайджана, в котором официально участвовали десятки тысяч человек.

Об этом в интервью Report сообщила старший менеджер по работе с волонтерами Азербайджанской операционной компании COP29 Жаля Мурадова.

По ее словам, их команда отвечала за эффективную организацию работы волонтеров.

"Мы понимали важность отбора и подготовки волонтеров. Перед началом отбора мы сосредоточились на обучении собственных сотрудников, чтобы обеспечить их полную готовность к процессу", - сказала Мурадова.

Она отметила, что в Азербайджане специальный процесс отбора волонтеров осуществляется исключительно их командой: "Уникальность подхода заключается в оценке навыков волонтеров во время собеседования и их распределении по подходящим департаментам. Этот подход доказал свою эффективность на COP29".

"Процесс обучения волонтеров был адаптирован под требования масштабного международного мероприятия. Наряду с общими тренингами волонтеры прошли семинары и тренинги по лидерству, коммуникативным навыкам, экологической и социальной устойчивости," - добавила Ж.Мурадова.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке COP29 was historic event for Azerbaijan with tens of thousands of official participants
Версия на азербайджанском языке Jalə Muradova: Azərbaycan tarixində COP29 on minlərlə insanın rəsmi surətdə iştirak etdiyi yeganə tədbir oldu

Самое читаемое

Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
1 января 2025 г. 12:52
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
3 января 2025 г. 22:01
Токаев: Передача черных ящиков упавшего в Актау самолета в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования
Токаев: Передача черных ящиков упавшего в Актау самолета в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования
3 января 2025 г. 08:38
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
2 января 2025 г. 09:32
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
2 января 2025 г. 12:18
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
1 января 2025 г. 11:25
AnewZ: Опубликованные эксклюзивные фотографии самолета AZAL свидетельствуют о внешнем вмешательстве
ФотоAnewZ: Опубликованные эксклюзивные фотографии самолета AZAL свидетельствуют о внешнем вмешательстве
4 января 2025 г. 17:28
В двух районах Баку будут перебои с водоснабжением
В двух районах Баку будут перебои с водоснабжением
3 января 2025 г. 15:12
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
4 января 2025 г. 13:25
Специалисты извлекли данные одного черного ящика самолета Jeju Air
Специалисты извлекли данные одного черного ящика самолета Jeju Air
1 января 2025 г. 09:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi