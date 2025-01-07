Жаля Мурадова: COP29 стал для Азербайджана уникальным событием с участием десятков тысяч человек

Климатическая конференция COP29 стала единственным мероприятием в истории Азербайджана, в котором официально участвовали десятки тысяч человек.

Климатическая конференция COP29 стала единственным мероприятием в истории Азербайджана, в котором официально участвовали десятки тысяч человек.

Об этом в интервью Report сообщила старший менеджер по работе с волонтерами Азербайджанской операционной компании COP29 Жаля Мурадова.

По ее словам, их команда отвечала за эффективную организацию работы волонтеров.

"Мы понимали важность отбора и подготовки волонтеров. Перед началом отбора мы сосредоточились на обучении собственных сотрудников, чтобы обеспечить их полную готовность к процессу", - сказала Мурадова.

Она отметила, что в Азербайджане специальный процесс отбора волонтеров осуществляется исключительно их командой: "Уникальность подхода заключается в оценке навыков волонтеров во время собеседования и их распределении по подходящим департаментам. Этот подход доказал свою эффективность на COP29".

"Процесс обучения волонтеров был адаптирован под требования масштабного международного мероприятия. Наряду с общими тренингами волонтеры прошли семинары и тренинги по лидерству, коммуникативным навыкам, экологической и социальной устойчивости," - добавила Ж.Мурадова.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.