Зеленое движение НПО организовало велопробег в преддверии COP29 в Баку

Зеленое движение НПО организовало велопробег в преддверии COP29 в Баку

В Баку на Приморском бульваре прошло мероприятие "На пути к COP29: Зеленое движение НПО", а затем состоялась велогонка с участием активистов гражданского общества из 150 НПО.

Как сообщает Report, марафон организован Агентством государственной поддержки НПО и Национальным форумом НПО Азербайджана при поддержке Федерации велоспорта страны.

Член Организационного комитета COP29, исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Айгюн Алиева отметила, что азербайджанские НПО призывают мир к солидарности и борьбе с изменением климата в "Год солидарности во имя зеленого мира".

Рамиль Искендерли из Национального форума НПО Азербайджана, инициатора Коалиции НПО COP29, объединяющей более 370 иностранных НПО из 80 стран, подчеркнул, что организованный велопробег призывает к использованию обновленной сети велосипедных дорожек в Баку и направлен на пропаганду здорового образа жизни.

Представитель Федерации велоспорта Азербайджана Гюльнар Меликова, вице-президент Фонда "Красные сердца" Юсиф Поладов и другие представители НПО подчеркнули, что марафон является также выражением общественной поддержки COP29.

Участники марафона ознакомились с Информационным центром COP29, расположенным в Национальном приморском парке, где были проведены подробные презентации о предстоящей конференции.

Фото: Самира Гасанова