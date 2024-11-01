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Зеленое движение НПО организовало велопробег в преддверии COP29 в Баку

Зеленое движение НПО организовало велопробег в преддверии COP29 в Баку Зеленое движение НПО организовало велопробег в преддверии COP29 в Баку
COP29
1 ноября 2024 г. 16:18
Зеленое движение НПО организовало велопробег в преддверии COP29 в Баку

В Баку на Приморском бульваре прошло мероприятие "На пути к COP29: Зеленое движение НПО", а затем состоялась велогонка с участием активистов гражданского общества из 150 НПО.

Как сообщает Report, марафон организован Агентством государственной поддержки НПО и Национальным форумом НПО Азербайджана при поддержке Федерации велоспорта страны.

Член Организационного комитета COP29, исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Айгюн Алиева отметила, что азербайджанские НПО призывают мир к солидарности и борьбе с изменением климата в "Год солидарности во имя зеленого мира".

Рамиль Искендерли из Национального форума НПО Азербайджана, инициатора Коалиции НПО COP29, объединяющей более 370 иностранных НПО из 80 стран, подчеркнул, что организованный велопробег призывает к использованию обновленной сети велосипедных дорожек в Баку и направлен на пропаганду здорового образа жизни.

Представитель Федерации велоспорта Азербайджана Гюльнар Меликова, вице-президент Фонда "Красные сердца" Юсиф Поладов и другие представители НПО подчеркнули, что марафон является также выражением общественной поддержки COP29.

Участники марафона ознакомились с Информационным центром COP29, расположенным в Национальном приморском парке, где были проведены подробные презентации о предстоящей конференции.

Фото: Самира Гасанова

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Версия на английском языке ФотоMarch under motto ‘Towards COP29: NGOs' Green Movement’ held in Baku
Версия на азербайджанском языке Фото“COP29-a doğru: QHT-lərin Yaşıl Hərəkatı” yürüşü keçirilib

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