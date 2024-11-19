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Завтра состоится министерская встреча на тему "Зеленый городской транспорт"

Завтра состоится министерская встреча на тему "Зеленый городской транспорт" 12:48
COP29
19 ноября 2024 г. 13:18
Завтра состоится министерская встреча на тему Зеленый городской транспорт

В рамках COP29 20 ноября пройдет "День урбанизации, туризма и транспорта".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

В связи с этим будет проведен круглый стол с участием министров на тему "Зеленый городской транспорт", где обсудят развитие устойчивой транспортной инфраструктуры, снижение углеродных выбросов, улучшение качества воздуха и интеграцию этих вопросов в государственную политику.

Экологически ориентированные города считают электрические автобусы важным шагом в борьбе с загрязнением воздуха.

Недавно в Баку начал работу Зыхский электробусный парк с 160 современными электробусами 2024 года выпуска, рассчитанными на 15 лет эксплуатации и вместимостью 83 пассажира каждый. Кроме того, обновляется парк такси, включая поставку 150 гибридных автомобилей "LEVC TX5" с подключаемым модулем и рост импорта электромобилей.

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Версия на азербайджанском языке Sabah “Yaşıl şəhər nəqliyyatı” mövzusunda nazirlərin dəyirmi masası keçiriləcək

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