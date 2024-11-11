Завершилась первая пленарная сессия СОР29

На первой пленарной сессии COP29 приняты повестки для отдельных сессий и заседаний COP29.

На первой пленарной сессии COP29 приняты повестки для отдельных сессий и заседаний COP29.

Как сообщает Report, сессия прошла под председательством президента COP29 Мухтара Бабаева.

После утверждения повесток для различных сессий и заседаний, М. Бабаев сообщил, что завтра президент Азербайджана будет приветствовать глав государств и правительств около 100 государств, после чего они выступят с национальными заявлениями на Всемирном саммите по климатическим действиям. Вторая часть этого саммита пройдет 18-19 ноября.

По словам М. Бабаева, после Бразилии председательство в COP31 перейдет к Западно Европейской группе стран, а СOP32 будет принимать уже Африканская группа стран. Президент СOP29 призвал эти страны активизировать переговоры по этим вопросам, чтобы определиться с хозяевами климатических конференций в 2026 и 2027 годах.

На сессии был также заслушан отчет Фонда потерь и ущерба. Представитель фонда рассказал о проделанной до сих пор работе и сообщил, что Совет директоров фонда будет располагаться в Филиппинах. С первого ноября фонд возглавляет Ибрагима Шейх Дионг.

После этого были приняты решения по сессиям CMP19 (совещание Сторон Киотского протокола), затем CMA6(совещание Сторон Парижского соглашения).