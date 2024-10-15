Завершен специальный ролевой тренинг для волонтеров COP29

Конкурс по отбору волонтеров для участия в Бакинской глобальной климатической конференции COP29 вышел на завершающую стадию.

Конкурс по отбору волонтеров для участия в Бакинской глобальной климатической конференции COP29 вышел на завершающую стадию.

Как сообщили Report в Азербайджанской операционной компании COP29, завершен этап ролевого тренинга, который является важным для совершенствования знаний и навыков будущих волонтеров.

Специалистами соответствующих структурных подразделений Азербайджанской операционной компании COP29 волонтерам были разъяснены конкретные задачи и обязанности, которые они должны будут выполнять во время конференции.

По итогам этапа обучения было отобрано 3 000 волонтеров для работы по 35 направлениям в 17 подразделениях Операционной компании. Отобранные волонтеры с 14 октября поэтапно будут привлечены к гостиничному обслуживанию, транспорту, логистике и другим направлениям.

С 3 ноября на Бакинском стадионе начнется завершающий этап волонтерской программы, на котором кандидаты будут наглядно ознакомлены с инфраструктурой места проведения мероприятия и зонами (Синяя и Зеленая).