Заур Микаилов: Устойчивое управление водными ресурсами зависит не только от политики государства

Устойчивое управление водными ресурсами не ограничивается только политикой государства, оно также является коллективной социальной ответственностью.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов на мероприятии "Управление устойчивым водным и энергетическим переходом", организованном компанией ACWA Power в рамках COP29.

Он подчеркнул важность общественного участия и информированности по вопросам водных ресурсов.

"Азербайджан инициировал программы вовлечения сообществ, направленные на повышение осведомленности о защите воды и ответственном ее использовании, а также о важности изменений климата. Мы стремимся внедрить эффективное использование воды в общественное сознание, чтобы люди и сообщества могли активно способствовать глобальной безопасности и устойчивости", - сказал Микаилов.

Глава Госагентства добавил, что изменение климата, включая увеличение количества осадков, повышение температуры и усиление экстремальных погодных явлений, таких как засухи и наводнения, создают угрозу водным ресурсам по всему миру.