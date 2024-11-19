Заур Микаилов: Доступ к чистой питьевой воде важен для поддержания эко-баланса

Доступ к чистой питьевой воде является не только основным правом человека, но и важен для защиты общественного здоровья и поддержания экологического равновесия.

Доступ к чистой питьевой воде является не только основным правом человека, но и важен для защиты общественного здоровья и поддержания экологического равновесия.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов (ГАВР) Заур Микаилов во время выступления на мероприятии "Борьба с изменением климата: Устойчивые водные решения и стабильное будущее в Азербайджане", проходящем в рамках COP29.

По его словам, вода является основой устойчивого развития во всех сферах: "Водные ресурсы лежат в основе сельскохозяйственной продуктивности и поддерживают ирригационные системы, которые обеспечивают продовольственную безопасность миллионов людей. Кроме того, вода играет важную роль в производстве энергии, и в целом в экономической деятельности. Поэтому усилия по устойчивому развитию неразрывно связаны с доступностью, качеством и эффективным управлением водными ресурсами".

Председатель агентства отметил, что Азербайджан предпринял важные шаги в области устойчивого развития и является одной из стран, представивших добровольные отчеты по Целям устойчивого развития: "Уже около 10 лет в Азербайджане действует Национальный координационный совет по устойчивому развитию. Это долгосрочное обязательство демонстрирует волю Азербайджана к интеграции устойчивого управления водными ресурсами в национальную стратегию развития и служит примером для других стран, сталкивающихся с подобными проблемам".

Говоря об обязательствах Азербайджана по устойчивому управлению водными ресурсами и климатической устойчивости, председатель ГАВР отметил, что Азербайджан построил ультрафильтрационные водоочистные установки на Джейранбатанском водохранилище, современные очистные сооружения в Пиршаги и внедрил системы SCADA. "Инициатива по опреснению воды Каспийского моря, являющаяся первым проектом государственно-частного партнерства Азербайджана, является ярким примером этих усилий", - сказал он.