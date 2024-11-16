Заур Микаилов: Азербайджан может улучшить водоснабжение, инвестируя в опреснение Каспия

Азербайджан предпринимает активные шаги по улучшению водоснабжения и повышению устойчивости к изменению климата путем внедрения технологий энергосберегающего опреснения воды.

Азербайджан предпринимает активные шаги по улучшению водоснабжения и повышению устойчивости к изменению климата путем внедрения технологий энергосберегающего опреснения воды.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов на мероприятии "Инновационные подходы в управлении устойчивыми водными ресурсами" в рамках COP29.

Он отметил, что одной из ключевых инициатив является опреснение воды Каспийского моря для обеспечения Абшеронского полуострова альтернативными источниками питьевой воды. "Изменение климата усиливает нехватку воды, ухудшает погодные условия и увеличивает частоту засух и наводнений. Рост населения и урбанизация только усугубляют этот кризис. Это подчеркивает необходимость инновационных решений для обеспечения надежного водоснабжения", - сказал Микаилов.

Он добавил, что прогнозы указывают, что к 2025 году страна может столкнуться с одним из самых низких уровней водных ресурсов на душу населения.

"Для минимизации потерь воды в стране уже внедряются передовые методы, такие как капельное орошение и пивотные системы, а также умные технологии учета и предотвращения утечек. Эти меры помогают снижать углеродный след и соответствуют глобальным климатическим целям, включая сохранение повышения глобальной температуры на уровне 1,5°C", - подчеркнул председатель Госагентства.

Он также отметил важность международного сотрудничества. "Глобальные вызовы, такие как нехватка воды и изменение климата, требуют совместных действий. Объединив усилия, мы можем развивать инновационные практики управления водными ресурсами в развивающихся странах", - добавил он.