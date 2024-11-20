Заседание высокого уровня COP29: Делегаты поделились амбициозными планами в борьбе с изменением климата

В Баку продолжает свою работу климатическая конференция COP29. Министры и высокопоставленные представители стран со всего мира выступают с национальными заявлениями, призывая к срочным и амбициозным мерам по борьбе с климатическим кризисом.

Министры и высокопоставленные представители стран мира на заседании высокого уровня в рамках климатической конференции COP29 в Баку призвали к срочным и амбициозным мерам по борьбе с климатическим кризисом.

Как сообщает Report, в ходе сегмента высокого уровня конференции представители многих развивающихся и наиболее уязвимых к изменению климата государств призвали развитые страны выполнить свои обязательства по предоставлению финансовой и технологической поддержки. Некоторые страны поделились своими достижениями и амбициозными планами в борьбе с изменением климата.

Также делегаты особо отметили высокий уровень организации COP29 и поблагодарили Азербайджан за предоставление удобной площадки для важных климатических дискуссий.

Министр окружающей среды Словении Боян Кумер призвал мировых лидеров обеспечить результативность COP29, перейдя от слов к решительным действиям: "Климатические переговоры в Баку находятся на критической второй неделе, и наше послание должно быть таким: цель в 1,5 градуса все еще достижима".

Боян Кумер

Министр окружающей среды Японии Асао Кэйитиро в свою очередь выразил благодарность Азербайджану за усилия в организации COP29 и отметил, что успех этой конференции требует принятия решения по детальным операционным правилам Статьи 6 Парижского соглашения.

По его словам, Статья 6 имеет фундаментальное значение и направлена на создание высококачественного углеродного рынка, поощрение мобилизации частного финансирования для технологий декарбонизации и расширение усилий по смягчению последствий во всем мире через международное сотрудничество.

Министр окружающей среды и нефти Бахрейна Мохаммед Бин Мубарак Бен Дейна особо подчеркнул гостеприимность Азербайджана, как председателя COP29.

По его словам, хотя на долю Бахрейна приходится менее 0,1% мировых выбросов парниковых газов, Королевство все же поставило перед собой амбициозную цель – сократить выбросы к 2035 году и достичь нулевой эмиссии к 2060 году. Бен Дейна отметил, что Бахрейн готов поделиться своим опытом в борьбе с последствиями климатического кризиса и призывает развитые страны последовать этому примеру, выполнить свои обязательства в вопросе финансирования и передачи технологий.

Министр окружающей среды Доминики Козье Фредерик поблагодарил Азербайджан за гостеприимство и высокий уровень организации COP29. Он подчеркнул, что Доминика относится к числу наиболее уязвимых к последствиям изменения климата стран, которая нуждается в финансовой поддержке для адаптации и устойчивости, сохранения уникальных природных и культурных особенностей. Фредерик призвал к достижению консенсуса по Новой коллективной количественной цели (NCQG).

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук выразила благодарность Азербайджану не только за гостеприимство в лице председателя COP29, но и посильную гуманитарную помощь, оказанную украинскому народу с начала войны.

По ее словам, несмотря на продолжающиеся боевые действия на территории страны, Украина работает над своим национальным вкладом и планирует представить его в 2025 году. Гринчук подчеркнула, что достигнутые в Баку результаты по NCQG должны отражать общую, но дифференцированную ответственность стран.

Министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Аагаард призвал мировое сообщество к сотрудничеству в достижении новой финансовой цели на COP29. Он напомнил, что Дания установила амбициозную цель сократить выбросы парниковых газов на 70% к 2030 году, и назвал необходимом достижение нулевой эмиссии также и в сельском хозяйстве.

Ларс Аагаард

Министр окружающей среды Сьерра-Леоне Дживо Абдулай выразил признательность Азербайджану от имени правительства и народа своей страны за организацию конференции COP29, которую он назвал ключевой в достижении климатических целей.

Он подчеркнул, что Сьерра-Леоне – крайне уязвимая страна перед лицом климатического кризиса и нуждается в надежной международной поддержке. По словам Абдулая, правительство реализует несколько важных инициатив по повышению климатической устойчивости страны, в частности инвестирует в возобновляемые источники энергетики.

Он также подчеркнул, что Сьерра-Леоне надеется на достижение амбициозных итогов на COP29, в основе которых будут лежать сотрудничество и признание уникальной уязвимости развивающихся стран.

Министр окружающей среды Литвы Симонас Гентвилас в свою очередь заявил, что мировое сообщество все еще далеко от достижения целей Парижского соглашения, и коллективных усилий, приложенных по сей день, недостаточно.

Симонас Гентвилас

Он подчеркнул важность повышения амбиций по смягчению последствий изменения климата с целью сдерживания повышения температуры на 1,5°C и заявил о намерении страны полностью перейти на ВИЭ к 2030 году.

Министр экологии Сальвадора Фернандо Андрес Лопес Ларрейнага подчеркнул, что его страна каждый год все чаще подвергается стихийным бедствиям, которые оказывают разрушительное воздействие на инфраструктуру и экосистемы. Ларрейнага сообщил, что климатическая ситуация требует незамедлительного перехода от слов к практическим действиям и поблагодарил Азербайджан за гостеприимство в качестве организатора COP29.

Замминистра природных ресурсов и окружающей среды Гондураса Малкольм Брайан Стуфкенс Сальгадо также выразил благодарность Азербайджану и рассказал о губительных последствиях изменения климата, от которых страдает его страна, среди которых участившиеся стихийные бедствия.

Он призвал развитые страны быть более ответственными в вопросе финансовых обязательств и назвал необходимым обеспечение доступности климатических фондов для всех уязвимых стран.

Министр транспорта Чили Хуан Карлос Муньос отметил, что его страна твердо привержена борьбе с изменением климата и работает над достижением амбициозной цели по достижению углеродной нейтральности к 2050 году.

Он подчеркнул, что жители Чили страдают от природных последствий изменения климата, таких как засухи, лесные пожары и наводнения и призвал страны к справедливому для всех сообществ подходу в решении климатических вопросов.

Замминистра по стратегическому развитию природных ресурсов Перу Ракель Сото Торрес отметила, что страна уделяет большое внимание вопросу адаптации к новым реалиям. По ее словам, Перу разработало Национальный план адаптации, который уже интегрирован в национальную стратегию по изменению климата.

Замминистра природных ресурсов и окружающей среды Вьетнама Ле Конг Тхань поздравил Азербайджан с прекрасной организацией и значимыми результатами на COP29. Он подчеркнул, что Вьетнам призывает развитые страны выполнить свои климатические обязательства, в частности в вопросе справедливого и доступного финансирования для нуждающихся стран.

По его словам, Вьетнам поддерживает тему COP29 "Солидарность во имя зеленого мира", которая подчеркивает два ключевых столпа: повышение амбиций и обеспечение действий и призывает увеличить климатическое финансирование до 1 трлн долларов США в год на период до 2030 года.

Замминистра природных ресурсов и изменения климата Гватемалы Эдвин Кастельянос выразил благодарность Азербайджану за гостеприимство и руководящую роль в организации столь важной конференции.

Кастельянос сообщил, что Гватемала одна из самых экологически разнообразных стран мира, и в этой связи сталкивается с серьезными климатическими вызовами. Он подчеркнул, что индустриализированные страны должны проявить ответственность и выполнить взятые на себя международные обязательства.

Замминистра по вопросам изменения климата Доминиканской Республики Ана Эмилия Пиментель Родригес подчеркнула срочность коллективных действий в борьбе с глобальным климатическим кризисом. Она рассказала, что Доминиканская Республика, как одна из наиболее уязвимых перед лицом изменения климата стран, подтверждает свою твердую приверженность Парижскому соглашению и совместным усилиям. По словам Родригес, власти ее страны выделяют значительные ресурсы на климатические меры, однако этого недостаточно. "Мы просим не благотворительности, а справедливости", - сказала она.

Замминистра устойчивого развития и изменения климата Белиза Кендрик Уильямс передал приветствия правительства и народа своей страны Азербайджану и выразил признательность за теплый прием в лице хозяина COP29.

По его словам, каждое стихийное бедствие – это напоминание о необходимости срочных климатических действий. Уильямс отметил необходимость увеличения инвестиций в климатические действия и подчеркнул, что Белиз за два года потратил на климатические меры 200 млн долларов США, что равно 6% ВВП страны.

Глава Управления по качеству окружающей среды Палестины Нисрин аль-Тамими поздравила Азербайджан с проведением столь глобального саммита. Она отметила, что Палестине разработала первый проект закона об охране окружающей среды и продолжит продвигать собственные инициативы в борьбе с изменением климата. Аль-Тамими призвала страны и международные организации выполнить свои обязательства и поспособствовать прекращению конфликта на Ближнем Востоке.

Спецпредставитель Панамы по изменению климата Хуан Карлос Монтеррей Гомес подчеркнул, что промышленно развитые страны должны признать свою ответственность за климатический кризис и экоциды. Он рассказал о климатических инициативах своей страны отметив, что 70% потребляемой сегодня Панамой электроэнергии поступает из ВИЭ.

Замглавы Министерства окружающей среды, энергетики и климата Исландии Хельга Бародотри призвала обеспечить равенство в процессах адаптации и борьбы с климатическими изменениями. Бародотри также отметила, что правительство Исландии в последние годы значительно увеличило обязательства по климатическому финансированию с акцентом на сбалансированный подход между смягчением последствий и адаптацией.

И.о. гендиректора Министерства по изменению климата Вануату Абрахам Насак высоко оценил лидерство Азербайджана на COP29. Он призвал страны достичь договоренностей по таким важным вопросам, как климатическое финансирование.

Генеральный секретарь Министерства окружающей среды Джибути Дини Абдалла Омар поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за теплый прием, оказанный всем гостям конференции. По его словам, Джибути продолжает вкладывать огромные инвестиции в адаптацию и призывает к увеличению объемов климатического финансирования для нуждающихся стран.

Заместитель секретаря по многосторонним делам и правам человека Мексики Энрике Очоа рассказал о Национальном энергетическом плане страны, который преследует цель увеличить процент выработки электроэнергии из чистых источников выше 40% к 2030 году. Он призвал стороны к сотрудничеству в достижении коллективной финансовой цели и отметил, что эффективных климатических действий нельзя добиться без всеобъемлющего подхода, основанного на правах человека, в том числе коренных народов, молодежи и женщин.

Постоянный представитель Федеративных Штатов Микронезии при ООН Джим Липпве рассказал, что его страна страдает от дефицита финансов и технологических ресурсов. Он призвал развитые страны продолжить декарбонизацию, расширить использование ВИЭ и остановить чрезмерное потребление ресурсов.

Ромина Пурмохтари

Министр климата и окружающей среды Швеции Ромина Пурмохтари считает, что NCQG должна быть смелой и актуальной для достижения целей Парижского соглашения. По ее словам, Швеция приветствует исторические соглашения, достигнутые на COP28 в Дубае, и призывает почтить это наследие на COP29. Она призвала к срочным мерам в борьбе с климатическим кризисом, так как изменение климата угрожает существованию человечества.

Дженифер Морган, госсекретарь и специальный посланник по международным климатическим действиям Германии, выступая от имени министра иностранных дел Анналены Бербок заявила, что Берлин остается верен своим климатическим обещаниям.

Она призвала страны взять на себя ответственность в соответствии со своей экономической мощью и обеспечить более широкое участие частного сектора.