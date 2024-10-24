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Запущена цифровая транспортная карта для COP29

Запущена цифровая транспортная карта для COP29 В целях оптимизации и упрощения передвижения тысяч иностранных гостей, которые посетят Азербайджан 11-22 ноября для участия в COP29, введена в эксплуатацию новая цифровая транспортная карта.
COP29
24 октября 2024 г. 13:03
Запущена цифровая транспортная карта для COP29

В целях оптимизации и упрощения передвижения тысяч иностранных гостей, которые посетят Азербайджан 11-22 ноября для участия в COP29, введена в эксплуатацию новая цифровая транспортная карта.

Как сообщили Report в Операционной компании COP29, онлайн-ресурс содержит информацию о расположении транспортных узлов, а также мест проведения мероприятия и размещения.

Отмечается, что правительство Азербайджана предоставляет аккредитованным участникам конференции бесплатный доступ к городским и экспресс-автобусам, а также к общественному транспорту. Хотя бесплатное использование общественного транспорта для делегаций не предусмотрено требованиями UNFCCC, это еще раз демонстрирует дополнительные усилия Азербайджана как принимающей стороны. Для бесплатного использования услуг маршрутных автобусов и общественного транспорта (метро, поезда и регулярные автобусы) делегаты должны предъявить аккредитацию UNFCCC или письмо-подтверждение.

Информация об использовании транспортных услуг во время конференции размещена на официальном сайте COP29.

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Версия на английском языке Azerbaijan launches digital transport map for COP29 delegates
Версия на азербайджанском языке COP29 üçün rəqəmsal nəqliyyat xəritəsi istifadəyə verilib

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