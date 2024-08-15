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Запущен портал управления Радиоспектром COP29

Запущен портал управления Радиоспектром COP29 В связи с проведением в ноябре в Баку 29-ой сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) начал работу портал управления Радиоспектром COP29.
COP29
15 августа 2024 г. 19:43
Запущен портал управления Радиоспектром COP29

В связи с проведением в ноябре в Баку 29-ой сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) начал работу портал управления Радиоспектром COP29.

Как передает Report, об этом сообщается в аккаунте COP29 в социальных сетях.

"Аккредитованные участники со всего мира теперь могут зарегистрировать свое радиоэлектронное оборудование через этот портал и подать заявку на выделение временного радиоспектра", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, COP29 пройдет с 11 по 22 ноября в городе Баку.

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Версия на английском языке COP29 Radio Spectrum Management Portal launches
Версия на азербайджанском языке COP29 Radiospektrin idarə edilməsi portalı fəaliyyətə başlayıb

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