Запущен портал управления Радиоспектром COP29

В связи с проведением в ноябре в Баку 29-ой сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) начал работу портал управления Радиоспектром COP29.

В связи с проведением в ноябре в Баку 29-ой сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) начал работу портал управления Радиоспектром COP29.

Как передает Report, об этом сообщается в аккаунте COP29 в социальных сетях.

"Аккредитованные участники со всего мира теперь могут зарегистрировать свое радиоэлектронное оборудование через этот портал и подать заявку на выделение временного радиоспектра", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, COP29 пройдет с 11 по 22 ноября в городе Баку.