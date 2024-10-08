Запущен портал для организации услуг питания на COP29

Операционная компания COP29 Azerbaijan запустила единый портал для организации услуг питания на площадке климатической конференции COP29, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября.

Как сообщает Report, компания продолжает работу, чтобы обеспечить делегатам положительный опыт пребывания, в том числе эффективное использование услуг питания, размещения, транспорта и других сервисов.

Меню на портале учитывает различные гастрономические предпочтения и культуру питания посетителей. Здесь можно найти вегетарианские, веганские, безглютеновые, безлактозные и халяльные блюда.

Участники Зеленой и Синей зон смогут через портал не только делать индивидуальные заказы, но и организовывать чайные паузы, обеденные перерывы и перекусы для своих гостей.

Все услуги питания на COP29 будут организованы на основе принципов устойчивого развития. Предпочтение отдается местным и сезонным продуктам, что позволяет сократить расстояние при доставке грузов, снизить углеродный след и поддержать региональных фермеров.

Кроме того, в целях уменьшения отходов на площадке будет сведено к минимуму использование одноразового пластика. При приготовлении, хранении и подаче еды приоритет отдается экологически чистым упаковкам. Это одно из главных требований к точкам питания, которые будут работать на конференции.

Персонал уже прошел необходимые тренинги для обеспечения профессионального уровня сервиса и соблюдения норм безопасности пищевых продуктов.