О нас

Запущен портал для аккредитации представителей медиа на COP29

Запущен портал для аккредитации представителей медиа на COP29 Запущен портал аккредитации представителей медиа для участия в 29 сессии COP, которая пройдет в этом году в Азербайджане.
COP29
2 июля 2024 г. 17:29
Запущен портал для аккредитации представителей медиа на COP29

Запущен портал для аккредитации представителей медиа на СОР29, которая пройдет в этом году в Азербайджане.

Как сообщает Report, с сегодняшнего дня представители медиа со всего мира могут подать заявку на аккредитацию в секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC).

Журналисты, аккредитованные на COP29, смогут воспользоваться целым рядом возможностей, в том числе получить прямой доступ к профессиональному контенту и инфраструктуре, разработанным специально для медиа, наблюдать за переговорами на высоком уровне на местах или онлайн. Также журналисты будут иметь прямой доступ к официальной программе конференции, будут в курсе научных и технологических инноваций в области изменения климата.

Для более подробной информации необходимо направить обращение по электронной почте [email protected].

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Media accreditation portal for COP29 is now open
Версия на азербайджанском языке Media nümayəndələrinin COP29-da iştirakı üçün akkreditasiya portalı istifadəyə verilib

Другие новости из категории

В Нафталане состоялся велопробег в рамках COP29
ФотоВ Нафталане состоялся велопробег в рамках COP29
2 июля 2024 г. 14:58
Команда переговорщиков СОР29 провела консультации с делегацией из РФ
ФотоКоманда переговорщиков СОР29 провела консультации с делегацией из РФ
2 июля 2024 г. 10:10
Пярвиз Шахбазов встретился с министром энергетики Пакистана
Пярвиз Шахбазов встретился с министром энергетики Пакистана
1 июля 2024 г. 18:10
Президент СОР29 встретился с Клавером Гатете
ФотоПрезидент СОР29 встретился с Клавером Гатете
1 июля 2024 г. 17:21
Мухтар Бабаев встретился с министром развития Эфиопии
ФотоМухтар Бабаев встретился с министром развития Эфиопии
1 июля 2024 г. 16:41
Посол Канады: Работа Азербайджана по подготовке к COP29 заслуживает похвалы
Посол Канады: Работа Азербайджана по подготовке к COP29 заслуживает похвалы
29 июня 2024 г. 18:19
Замминистра: Азербайджану, как стране-хозяйке COP 29, важен переход к экологически чистой энергии
Замминистра: Азербайджану, как стране-хозяйке COP 29, важен переход к экологически чистой энергии
29 июня 2024 г. 15:07
Помощник Госсекретаря: США поддерживают Азербайджан в успешном проведении COP29
Помощник Госсекретаря: США поддерживают Азербайджан в успешном проведении COP29
28 июня 2024 г. 16:44
Генсек ООН: На СOP29 должны быть приняты решительные меры в рамках климатической справедливости
Генсек ООН: На СOP29 должны быть приняты решительные меры в рамках климатической справедливости
28 июня 2024 г. 09:45
Генсек ООН посетит СОР29 в Баку
Генсек ООН посетит СОР29 в Баку
28 июня 2024 г. 09:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi