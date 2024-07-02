Запущен портал для аккредитации представителей медиа на COP29

Запущен портал аккредитации представителей медиа для участия в 29 сессии COP, которая пройдет в этом году в Азербайджане.

Запущен портал для аккредитации представителей медиа на СОР29, которая пройдет в этом году в Азербайджане.

Как сообщает Report, с сегодняшнего дня представители медиа со всего мира могут подать заявку на аккредитацию в секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC).

Журналисты, аккредитованные на COP29, смогут воспользоваться целым рядом возможностей, в том числе получить прямой доступ к профессиональному контенту и инфраструктуре, разработанным специально для медиа, наблюдать за переговорами на высоком уровне на местах или онлайн. Также журналисты будут иметь прямой доступ к официальной программе конференции, будут в курсе научных и технологических инноваций в области изменения климата.