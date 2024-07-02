Запущен портал для аккредитации представителей медиа на COP29

Запущен портал для аккредитации представителей медиа на СОР29, которая пройдет в этом году в Азербайджане.
Как сообщает Report, с сегодняшнего дня представители медиа со всего мира могут подать заявку на аккредитацию
Журналисты, аккредитованные на COP29, смогут воспользоваться целым рядом возможностей, в том числе получить прямой доступ к профессиональному контенту и инфраструктуре, разработанным специально для медиа, наблюдать за переговорами на высоком уровне на местах или онлайн. Также журналисты будут иметь прямой доступ к официальной программе конференции, будут в курсе научных и технологических инноваций в области изменения климата.
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