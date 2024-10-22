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Зампред ЦСИ: COP29 будет иметь большое значение в глобальном масштабе

Зампред ЦСИ: COP29 будет иметь большое значение в глобальном масштабе Международная конференция COP29, которая пройдет в Азербайджане, будет иметь важное значение в глобальном масштабе.
COP29
22 октября 2024 г. 12:07
Зампред ЦСИ: COP29 будет иметь большое значение в глобальном масштабе

Международная конференция COP29, которая пройдет в Азербайджане, будет иметь важное значение в глобальном масштабе.

Как сообщает Report данное мнение выразила заместитель председателя Центра социальных исследований (ЦСИ), профессор Тахира Аллахьярова на круглом столе, организованном ЦСИ совместно с Институтом философии и социологии НАНА.

Она подчеркнула важность инициативы Азербайджана по созданию фонда климатического финансирования.

Профессор также отметила, что мировое армянство пытается различными способами бросить тень на успехи Азербайджана: "Страны-покровители, такие как Франция, поддерживают армян в этом. Некоторые центры, в том числе научные, заказывают статьи против Азербайджана и ведут политику по очернению нашей страны".

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Версия на азербайджанском языке STM-in sədr müavini: COP29 dünyanın xilası naminə mühüm əhəmiyyətə malik olacaq

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