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Замминистра: Япония поддерживает Бакинскую платформу глобальной климатической прозрачности

Замминистра: Япония поддерживает Бакинскую платформу глобальной климатической прозрачности 11:01
COP29
3 сентября 2024 г. 11:28
Замминистра: Япония поддерживает Бакинскую платформу глобальной климатической прозрачности

Япония поддерживает Бакинскую платформу глобальной климатической прозрачности.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра окружающей среды Японии Ютака Мацузава в ходе диалога высокого уровня по вопросам прозрачности климата.

По его словам, Япония продолжит поддерживать страны в вопросах повышения прозрачности: "Эта работа будет вестись в рамках ООН, и мы будем делиться нашим лучшим опытом. Необходимо действовать прозрачно в отношении изменения климата и Япония при определении своих целей на следующий год будет этим широко пользоваться".

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Версия на английском языке Deputy minister: Japan supports Azerbaijan's Baku Global Climate Transparency Platform
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: Yaponiya Azərbaycanın Bakı Qlobal İqlim Şəffaflığı Platformasını dəstəkləyir

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