Замминистра: Япония поддерживает Бакинскую платформу глобальной климатической прозрачности

11:01

Япония поддерживает Бакинскую платформу глобальной климатической прозрачности.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра окружающей среды Японии Ютака Мацузава в ходе диалога высокого уровня по вопросам прозрачности климата.

По его словам, Япония продолжит поддерживать страны в вопросах повышения прозрачности: "Эта работа будет вестись в рамках ООН, и мы будем делиться нашим лучшим опытом. Необходимо действовать прозрачно в отношении изменения климата и Япония при определении своих целей на следующий год будет этим широко пользоваться".