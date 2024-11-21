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Замминистра: Важно противодействовать деградации экосистем

Замминистра: Важно противодействовать деградации экосистем 14:12
COP29
21 ноября 2024 г. 14:29
Замминистра: Важно противодействовать деградации экосистем

Необходимо усилить политику борьбы с обезлесением и деградацией экосистем.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева на посвященной лесам встрече высокого уровня в рамках COP29.

По ее словам, для достижения данной цели важно мобилизовать инновационные механизмы финансирования, создать всеобъемлющий глобальный центр информации для повышения прозрачности и укрепления сотрудничества.

Замминистра призвала мировое сообщество не только защищать и восстанавливать леса, но и предпринимать конкретные действия для сохранения главной роли лесов, как устойчивого ресурса человечества.

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Версия на азербайджанском языке Umayra Tağıyeva: Meşələrin qırılmasına qarşı siyasəti gücləndirməliyik

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