Замминистра: В борьбе с изменением климата важно прочное партнерство между странами

В борьбе с изменением климата наряду с финансами важно прочное партнерство между странами.

В борьбе с изменением климата наряду с финансами важно прочное партнерство между странами.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Эльчин Зейналов на мероприятии "От глобальных целей к локальным действиям: региональные инициативы по укреплению устойчивых агропродовольственных систем" в рамках COP29.

Он подчеркнул, что COP29 является платформой для сотрудничества стран.

"Изменение климата оказывает негативное влияние на почву, воду и производство продуктов питания. В борьбе с климатическими изменениями важно оказать поддержку фермерам. Мы используем для этого различные механизмы, вплоть до предоставления субсидий", - добавил замминистра.