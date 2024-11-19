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Замминистра: В борьбе с изменением климата важно прочное партнерство между странами

Замминистра: В борьбе с изменением климата важно прочное партнерство между странами В борьбе с изменением климата наряду с финансами важно прочное партнерство между странами.
COP29
19 ноября 2024 г. 16:11
Замминистра: В борьбе с изменением климата важно прочное партнерство между странами

В борьбе с изменением климата наряду с финансами важно прочное партнерство между странами.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Эльчин Зейналов на мероприятии "От глобальных целей к локальным действиям: региональные инициативы по укреплению устойчивых агропродовольственных систем" в рамках COP29.

Он подчеркнул, что COP29 является платформой для сотрудничества стран.

"Изменение климата оказывает негативное влияние на почву, воду и производство продуктов питания. В борьбе с климатическими изменениями важно оказать поддержку фермерам. Мы используем для этого различные механизмы, вплоть до предоставления субсидий", - добавил замминистра.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "İqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə ölkələrarası güclü tərəfdaşlıq olmalıdır"

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