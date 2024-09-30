Замминистра: В борьбе с изменением климата страны и сообщества должны принимать совместные меры по адаптации

В борьбе с изменением климата страны и сообщества должны принять совместные меры по адаптации.

В борьбе с изменением климата страны и сообщества должны принять совместные меры по адаптации.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева на Бакинской неделе действий по борьбе с изменением климата.

По ее словам, адаптационные меры могут быть реализованы в разных формах не только правительством, но и гражданами и частным сектором.

Тагиева отметила, что в 2023 году температурная аномалия в Азербайджане составила 1,9, уменьшение количества осадков за последние десять лет оказало серьезное негативное влияние на сельское хозяйство: "В Азербайджане мы столкнулись с беспрецедентным количеством наводнений. В прошлом году зафиксировано 147 наводнений, с начала этого года их число уже превысило 102. Число видов флоры и фауны, включенных в третью "Красную книгу" страны, увеличилось".

Замминистра подчеркнула, что из-за изменения климата уровень Каспийского моря также снижается, что негативно сказывается на таких сферах, как культура, туризм и т.д.