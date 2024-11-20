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Замминистра: Узбекистан вскоре внедрит систему выдачи разрешений E-Permit с Азербайджаном

Замминистра: Узбекистан вскоре внедрит систему выдачи разрешений E-Permit с Азербайджаном 16:39
COP29
20 ноября 2024 г. 17:02
Замминистра: Узбекистан вскоре внедрит систему выдачи разрешений E-Permit с Азербайджаном

Узбекистан планирует в ближайшее время внедрить с Азербайджаном электронную систему выдачи разрешений.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра транспорта Узбекистана Маманбий Умаров на министерском круглом столе на тему "Устойчивый, цифровой Средний коридор и за его пределами" в рамках COP29 в Баку.

"Официальный Ташкент работает над строительством железнодорожной линии Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Мы также активно работаем над строительством Трансафганского коридора, что создаст дополнительный объем грузов для Среднего коридора. Для дальнейшего развития и увеличения транзитного потенциала, а также для упрощения пограничных переходов, необходимо внедрять новые современные методы. Узбекистан первым в мире внедрил систему разрешений (в электронном формате через систему E-Permit) совместно с Турцией, а также реализовал это с Казахстаном. В ближайшее время мы внедрим эту систему с Туркменистаном и Азербайджаном, а затем расширим ее на другие приграничные страны, включая систему электронных разрешений", — отметил он.

Кроме того, по словам узбекского чиновника, Ташкент планирует в кратчайшие сроки обеспечить цифровое взаимодействие между предпринимателями, государственными органами и гражданами в транспортной отрасли с помощью цифровых платформ для прямого общения.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Çin-Qırğızıstan-Özbəkistan dəmir yolunun tikintisi üzərində işləyirik"

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