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Замминистра: Сокращение биоразнообразия напрямую связано с изменением климата

Замминистра: Сокращение биоразнообразия напрямую связано с изменением климата Сокращение биоразнообразия напрямую связано с изменением климата.
COP29
21 ноября 2024 г. 11:34
Замминистра: Сокращение биоразнообразия напрямую связано с изменением климата

Сокращение биоразнообразия напрямую связано с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на мероприятии "Связь между климатом и биоразнообразием: интегрированные решения для устойчивого будущего" в рамках COP29.

"Изменение климата и его влияние на живой мир беспокоит всех. Сокращение биоразнообразия напрямую связано с изменением климата. Повышение глобальной температуры также приводит к росту заболеваний", - сказал он.

Керимов подчеркнул, что лесные экосистемы также страдают от последствий климатического кризиса, в частности растет число лесных пожаров. Одним из главных приоритетов в снижении воздействия изменения климата является защита лесов, добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: Biomüxtəlifliyin azalması birbaşa iqlim dəyişikliyi ilə bağlıdır

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