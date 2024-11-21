Замминистра: Сокращение биоразнообразия напрямую связано с изменением климата

Сокращение биоразнообразия напрямую связано с изменением климата.

Сокращение биоразнообразия напрямую связано с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на мероприятии "Связь между климатом и биоразнообразием: интегрированные решения для устойчивого будущего" в рамках COP29.

"Изменение климата и его влияние на живой мир беспокоит всех. Сокращение биоразнообразия напрямую связано с изменением климата. Повышение глобальной температуры также приводит к росту заболеваний", - сказал он.

Керимов подчеркнул, что лесные экосистемы также страдают от последствий климатического кризиса, в частности растет число лесных пожаров. Одним из главных приоритетов в снижении воздействия изменения климата является защита лесов, добавил он.