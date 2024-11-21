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Замминистра: Сохранение тропических лесов занимает центральное место в плане действий председательства COP29

Замминистра: Сохранение тропических лесов занимает центральное место в плане действий председательства COP29 Сохранение и восстановление тропических лесов занимает центральное место в плане действий председательства COP29 по достижению цели в 1,5°C.
COP29
21 ноября 2024 г. 18:23
Замминистра: Сохранение тропических лесов занимает центральное место в плане действий председательства COP29

Сохранение и восстановление тропических лесов занимает центральное место в плане действий председательства COP29 по достижению цели в 1,5°C.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева на мероприятии "От Баку до Белена: совместное смягчение последствий и адаптация. Амазонский региональный механизм комплексного и устойчивого управления лесами в контексте статьи 6.8 Парижского соглашения".

"Как председатель COP29 и часть "Тройки", мы стремимся к тому, чтобы целевой показатель в 1,5°C был в пределах досягаемости. Сохранение и восстановление тропических лесов занимает центральное место в нашем плане действий по достижению цели в 1,5°C. В связи с этим в июле этого года "Тройка" организовала мероприятие высокого уровня, посвященное поддержке сохранения, защиты и восстановления лесов, стоков и водохранилищ, которое состоялось в рамках министерской конференции по климатическим действиям в Ухане", - сказала она.

У.Тагиева напомнила, что на конференции COP29 достигнута еще одна важная веха - стороны приняли решение о рабочей программе в рамках нерыночных подходов, как указано в статье 6.8 Парижского соглашения.

"Это открывает новые возможности для сотрудничества стран в реализации их национальных планов в области климата. Заглядывая в будущее, мы стремимся к достижению сбалансированного пакета мер на COP29, который включает адаптацию, смягчение последствий, финансирование борьбы с изменением климата и гендерные аспекты. Это мероприятие - не просто форум для диалога, но и призыв к сотрудничеству. Вместе мы сможем обеспечить, чтобы Амазонка и другие жизненно важные экосистемы продолжали поддерживать жизнь", - добавила замминистра.

По ее словам, путешествие из Баку в Белен - это больше, чем дорожная карта, это призыв к действию.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: Tropik meşələrin mühafizəsi COP29 sədrliyinin fəaliyyət planının mərkəzində durur
Версия на английском языке Deputy minister: Conservation of tropical forests central to COP29 presidency's action plan

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