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Замминистра: Развитие сельского хозяйства в Азербайджане зависит от улучшения водоснабжения

Замминистра: Развитие сельского хозяйства в Азербайджане зависит от улучшения водоснабжения 16:58 Дефицит воды создал множество проблем для обеспечения водоснабжения в сельском хозяйстве.
COP29
19 ноября 2024 г. 18:16
Замминистра: Развитие сельского хозяйства в Азербайджане зависит от улучшения водоснабжения

Дефицит воды создал большое число проблем в обеспечении водоснабжения в сельском хозяйстве.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра сельского хозяйства Сарван Джафаров на мероприятии "Устойчивое водопользование: роль KOBIA" в рамках COP29.

Он отметил, что Азербайджан также входит в число стран, страдающих от дефицита воды:

"Общие водные ресурсы составляют 36 млрд кубометров, но из-за засухи полезный объем сокращается до 22 млрд кубометров. При этом только 30% этих водных ресурсов формируется внутри страны, а остальные 70% берут начало за ее пределами. Развитие сельского хозяйства в Азербайджане и увеличение сельскохозяйственного производства напрямую зависят от улучшения водоснабжения".

По словам замминистра, глобальное изменение климата вызывает постоянное уменьшение количества осадков и рост дефицита воды, что создает серьезный вызов для аграрного сектора:

"Уровень воды в нижнем течении реки Куры снизился. Кроме того, 15% территории Азербайджана находится под угрозой засухи и 6% - опустынивания. В увеличении сельскохозяйственной продукции важную роль играет более эффективное использование существующих водных, земельных и климатических ресурсов, адаптация аграрного сектора к изменению климата, улучшение водоснабжения, эффективное применение современных технологий водоснабжения для увеличения производства".

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