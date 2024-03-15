Замминистра: Проведение COP29 в Азербайджане является результатом успешной политики страны

Проведение COP29 в Азербайджане является результатом успешной политики страны в области энергетики и зеленой энергии.

Проведение COP29 в Азербайджане является результатом успешной политики страны в области энергетики и зеленой энергии.

Как сообщает Report, об этом заявил в журналистам заместитель министра энергетики Азербайджана, главный исполнительный директор COP29 по Азербайджану Эльнур Солтанов.

Он отметил, что все процессы, связанные с организацией COP29, ведутся в двух направлениях: "Прежде всего, это переговорный процесс, ведущийся под эгидой ООН. В каком-то смысле Азербайджан на год станет хозяином этих процессов. Второй этап предоставляет стране большие возможности проявить свою инициативу. Внутри страны ведутся дискуссии об идеях, которые мы можем вывести на глобальный рынок, работа уже завершается".

Солтанов также выразил надежду на вклад COP29 в сохранение мира во всем мире.