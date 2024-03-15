О нас

Замминистра: Проведение COP29 в Азербайджане является результатом  успешной политики страны

Замминистра: Проведение COP29 в Азербайджане является результатом  успешной политики страны Проведение COP29 в Азербайджане является результатом успешной политики страны в области энергетики и зеленой энергии.
COP29
15 марта 2024 г. 12:42
Замминистра: Проведение COP29 в Азербайджане является результатом  успешной политики страны

Проведение COP29 в Азербайджане является результатом успешной политики страны в области энергетики и зеленой энергии.

Как сообщает Report, об этом заявил в журналистам заместитель министра энергетики Азербайджана, главный исполнительный директор COP29 по Азербайджану Эльнур Солтанов.

Он отметил, что все процессы, связанные с организацией COP29, ведутся в двух направлениях: "Прежде всего, это переговорный процесс, ведущийся под эгидой ООН. В каком-то смысле Азербайджан на год станет хозяином этих процессов. Второй этап предоставляет стране большие возможности проявить свою инициативу. Внутри страны ведутся дискуссии об идеях, которые мы можем вывести на глобальный рынок, работа уже завершается".

Солтанов также выразил надежду на вклад COP29 в сохранение мира во всем мире.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Deputy Minister: Azerbaijan's hosting of COP29 results from its successful policy in energy sector
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: Azərbaycanın COP29-a ev sahibliyi etməsi energetika, yaşıl enerji sahəsində həyata keçirdiyi uğurlu siyasətin nəticəsidir

Экслюзивные новости

Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
14 марта 2024 г. 18:02
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
14 марта 2024 г. 15:07
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
13 марта 2024 г. 15:00
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
13 марта 2024 г. 14:30
Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов
Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов
13 марта 2024 г. 14:02
Посол по климату: Швеция готова поддержать Азербайджан для успеха COP29
Посол по климату: Швеция готова поддержать Азербайджан для успеха COP29
13 марта 2024 г. 12:08
Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов
Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов
12 марта 2024 г. 13:46
Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
11 марта 2024 г. 15:06
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
11 марта 2024 г. 14:33
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
9 марта 2024 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi