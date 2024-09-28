Замминистра: Проблема обмеления Каспия будет одной из основных тем на COP29

На предстоящей в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) одной из ключевых тем для обсуждения станет проблема обмеления Каспийского моря.

На предстоящей в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) одной из ключевых тем для обсуждения станет проблема обмеления Каспийского моря.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов заявил журналистам на "Каспийском фестивале" в Абшеронском национальном парке в рамках "Каспийской недели", приуроченной ко Всемирному дню моря.

"Основной темой мероприятия станет климатическое финансирование. В рамках одной из панельных дискуссий будут обсуждаться проблемы, связанные с Каспием. Участники рассмотрят меры, необходимые для адаптации к неизбежному снижению уровня моря", - сказал В.Керимов.

Заместитель министра обратил внимание на то, что за последние 20 лет уровень Каспийского моря снизился на 2,5 метра: "В связи с этим на различных платформах ведутся активные обсуждения. Азербайджан активно участвует в этих дискуссиях, поскольку сам столкнулся с последствиями этой проблемы".

Как отметил Керимов, за последние 30 лет водные ресурсы Азербайджана сократились более чем на 15%. "Прогнозы также вызывают беспокойство. По самым оптимистичным оценкам, к 2050 году наши водные ресурсы сократятся еще на 15-20%", - сказал замминистра.