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Замминистра: Проблема обмеления Каспия будет одной из основных тем на COP29

Замминистра: Проблема обмеления Каспия будет одной из основных тем на COP29 На предстоящей в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) одной из ключевых тем для обсуждения станет проблема обмеления Каспийского моря.
COP29
28 сентября 2024 г. 14:20
Замминистра: Проблема обмеления Каспия будет одной из основных тем на COP29

На предстоящей в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) одной из ключевых тем для обсуждения станет проблема обмеления Каспийского моря.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов заявил журналистам на "Каспийском фестивале" в Абшеронском национальном парке в рамках "Каспийской недели", приуроченной ко Всемирному дню моря.

"Основной темой мероприятия станет климатическое финансирование. В рамках одной из панельных дискуссий будут обсуждаться проблемы, связанные с Каспием. Участники рассмотрят меры, необходимые для адаптации к неизбежному снижению уровня моря", - сказал В.Керимов.

Заместитель министра обратил внимание на то, что за последние 20 лет уровень Каспийского моря снизился на 2,5 метра: "В связи с этим на различных платформах ведутся активные обсуждения. Азербайджан активно участвует в этих дискуссиях, поскольку сам столкнулся с последствиями этой проблемы".

Как отметил Керимов, за последние 30 лет водные ресурсы Азербайджана сократились более чем на 15%. "Прогнозы также вызывают беспокойство. По самым оптимистичным оценкам, к 2050 году наши водные ресурсы сократятся еще на 15-20%", - сказал замминистра.

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Версия на английском языке Deputy Minister: Caspian Sea's environmental issues to be among key topics at COP29
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: COP29-da Xəzərin problemi əsas mövzulardan olacaq

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