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Замминистра науки и образования: Ждем возможности обсудить стандарты "зеленой школы"

Замминистра науки и образования: Ждем возможности обсудить стандарты "зеленой школы" В рамках COP29 планируется обсуждение стандартов "зеленой школы", в том числе влияние окружающей среды на обучение детей.
COP29
11 октября 2024 г. 13:50
Замминистра науки и образования: Ждем возможности обсудить стандарты зеленой школы

В рамках COP29 планируется обсуждение стандартов "зеленой школы", в том числе влияние окружающей среды на обучение детей.

Как передает Report, об этом сказал заместитель министра науки и образования Азербайджана Гасан Гасанлы на панельной сессии в рамках второго дня Pre-COP29 в Баку.

“В первую очередь, очевидно, что преподаватели должны быть квалифицированными специалистами в области изменений климата, обладать соответствующими навыками”, отметил он.

По его словам, в COP29 примут участие страны-участницы инициативы ЮНЕСКО "Зеленое новое образование". "Мы обсуждаем, каким образом продолжать продвигать соглашения, достигнутые на предыдущих встречах. В частности, пункт, касающийся финансирования борьбы с изменением климата. Мы с нетерпением ждем возможности обсудить стандарты "зеленой школы", как окружающая среда влияет на детей и как окружающая среда влияет на обучение", отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Yaşıl məktəb” standartlarının müzakirəsini səbirsizliklə gözləyirik

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