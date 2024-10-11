Замминистра науки и образования: Ждем возможности обсудить стандарты "зеленой школы"

В рамках COP29 планируется обсуждение стандартов "зеленой школы", в том числе влияние окружающей среды на обучение детей.

В рамках COP29 планируется обсуждение стандартов "зеленой школы", в том числе влияние окружающей среды на обучение детей.

Как передает Report, об этом сказал заместитель министра науки и образования Азербайджана Гасан Гасанлы на панельной сессии в рамках второго дня Pre-COP29 в Баку.

“В первую очередь, очевидно, что преподаватели должны быть квалифицированными специалистами в области изменений климата, обладать соответствующими навыками”, отметил он.

По его словам, в COP29 примут участие страны-участницы инициативы ЮНЕСКО "Зеленое новое образование". "Мы обсуждаем, каким образом продолжать продвигать соглашения, достигнутые на предыдущих встречах. В частности, пункт, касающийся финансирования борьбы с изменением климата. Мы с нетерпением ждем возможности обсудить стандарты "зеленой школы", как окружающая среда влияет на детей и как окружающая среда влияет на обучение", отметил он.