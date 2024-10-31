Замминистра: Мы должны развивать "зеленую инфраструктуру" и "зеленую экосистему"

Азербайджан должен развивать "зеленую инфраструктуру" и "зеленую экосистему".

Азербайджан должен развивать "зеленую инфраструктуру" и "зеленую экосистему".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли на Диалоге по целям устойчивого развития на тему "Голоса будущего: координация усилий в области климатических действий и глобальных целей", организованном в Баку Министерством экономики и представительством ООН в Азербайджане.

"Обеспечение конкурентоспособности нашей страны, особенно диверсификация цепочки поставок после пандемии коронавируса (COVID-19), создает новые перспективы для развития "зеленой экосистемы". Нашей главной целью на ближайшие годы является реализация политики в данном направлении", - отметил он.