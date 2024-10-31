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Замминистра: Мы должны развивать "зеленую инфраструктуру" и "зеленую экосистему"

Замминистра: Мы должны развивать "зеленую инфраструктуру" и "зеленую экосистему" Азербайджан должен развивать "зеленую инфраструктуру" и "зеленую экосистему".
COP29
31 октября 2024 г. 12:10
Замминистра: Мы должны развивать зеленую инфраструктуру и зеленую экосистему

Азербайджан должен развивать "зеленую инфраструктуру" и "зеленую экосистему".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли на Диалоге по целям устойчивого развития на тему "Голоса будущего: координация усилий в области климатических действий и глобальных целей", организованном в Баку Министерством экономики и представительством ООН в Азербайджане.

"Обеспечение конкурентоспособности нашей страны, особенно диверсификация цепочки поставок после пандемии коронавируса (COVID-19), создает новые перспективы для развития "зеленой экосистемы". Нашей главной целью на ближайшие годы является реализация политики в данном направлении", - отметил он.

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Версия на английском языке Deputy minister: Azerbaijan must develop green infrastructure and green ecosystem
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Yaşıl infrastruktur"u və "yaşıl ekosistem"i inkişaf etdirməyə məcburuq"

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