Замминистра: Кыргызстан привержен ускорению перехода к климатоустойчивым моделям развития

Изменение климата представляет собой одну из наиболее серьезных угроз человечеству, которое стоит перед вызовом, требующим срочных совместных действий на всех уровнях.

Изменение климата представляет собой одну из наиболее серьезных угроз человечеству, которое стоит перед вызовом, требующим срочных совместных действий на всех уровнях.

Как передает Report, об этом сказала заместитель министра экологии Кыргызстан Асель Раимкулова на диалоге высокого уровня "Повышение прозрачности климатических вопросов посредством всеобщего участия в Расширенной системе прозрачности (ETF)" в Баку.

"Важно, чтобы наши усилия были прозрачными, основанными на надежных данных и верной информации", - сказала она.

Замминистра отметила, что будучи одной из уязвимых к изменению климата горных стран мира, Кыргызстан остается привержен борьбе с изменением климата и ускорению перехода к климатоустойчивым, низкоуглеродным моделям развития.

"В настоящее время мы планируем реализацию инициативы по наращиванию потенциала, обеспечению прозрачности действий по борьбе с изменением климата в рамках Парижского соглашения в соответствии с международно признанными стандартами", - сказала она.