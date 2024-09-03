О нас

Замминистра: Кыргызстан привержен ускорению перехода к климатоустойчивым моделям развития

Замминистра: Кыргызстан привержен ускорению перехода к климатоустойчивым моделям развития Изменение климата представляет собой одну из наиболее серьезных угроз человечеству, которое стоит перед вызовом, требующим срочных совместных действий на всех уровнях.
COP29
3 сентября 2024 г. 11:27
Замминистра: Кыргызстан привержен ускорению перехода к климатоустойчивым моделям развития

Изменение климата представляет собой одну из наиболее серьезных угроз человечеству, которое стоит перед вызовом, требующим срочных совместных действий на всех уровнях.

Как передает Report, об этом сказала заместитель министра экологии Кыргызстан Асель Раимкулова на диалоге высокого уровня "Повышение прозрачности климатических вопросов посредством всеобщего участия в Расширенной системе прозрачности (ETF)" в Баку.

"Важно, чтобы наши усилия были прозрачными, основанными на надежных данных и верной информации", - сказала она.

Замминистра отметила, что будучи одной из уязвимых к изменению климата горных стран мира, Кыргызстан остается привержен борьбе с изменением климата и ускорению перехода к климатоустойчивым, низкоуглеродным моделям развития.

"В настоящее время мы планируем реализацию инициативы по наращиванию потенциала, обеспечению прозрачности действий по борьбе с изменением климата в рамках Парижского соглашения в соответствии с международно признанными стандартами", - сказала она.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Kyrgyzstan committed to accelerating transition to climate-resilient dev’t models, says DM
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: Qırğızıstan iqlimə davamlı inkişaf modellərinə keçidi sürətləndirməyə sadiqdir

Экслюзивные новости

Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
31 августа 2024 г. 15:00
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
27 августа 2024 г. 14:33
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
27 августа 2024 г. 13:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi