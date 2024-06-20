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Замминистра: Климатические изменения влияют на здоровье не только людей, но и всего живого

Замминистра: Климатические изменения влияют на здоровье не только людей, но и всего живого Климатические изменения влияют на здоровье не только людей, но и всего живого.
COP29
20 июня 2024 г. 12:45
Замминистра: Климатические изменения влияют на здоровье не только людей, но и всего живого

Климатические изменения влияют на здоровье не только людей, но и всего живого.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов на глобальном саммите "Прогнозирование здорового будущего" в Баку.

По его словам, необходимо усилить меры по повышению осведомленности о последствиях изменения климата: "Климатические изменения представляют особую проблему для работающих на открытом воздухе, так как они не защищены от солнца. Также существует потребность в качественной медицинской помощи в экстренных ситуациях. Особое внимание следует уделить уязвимым группам".

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: İqlim dəyişikliyi yalnız insanların deyil, bütün canlıların sağlamlığına təsir edir

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