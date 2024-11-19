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Замминистра: Климатическая инициатива "Бакинская гармония" укрепляет глобальное сотрудничество

Замминистра: Климатическая инициатива "Бакинская гармония" укрепляет глобальное сотрудничество
COP29
19 ноября 2024 г. 10:39
Замминистра: Климатическая инициатива Бакинская гармония укрепляет глобальное сотрудничество

Климатическая инициатива "Бакинская гармония" стала платформой, способствующей балансу, единству и устойчивости в сельскохозяйственном секторе, а также укрепляющей глобальное сотрудничество.

Как сообщает Report, об этом заявила замминистра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на мероприятии "Реализация климатической инициативы Бакинская гармония для фермеров: расширение возможностей для повышения устойчивости фермеров к изменению климата" в рамках COP29.

По словам Гадимовой, инициатива своевременна и необходима, поскольку помогает справляться с вызовами, связанными с изменением климата и глобальной продовольственной безопасностью.

"Это не просто очередная инициатива для фермеров. Это решение, которое вносит согласованность и ясность в сложную картину климатических и сельскохозяйственных инициатив", - подчеркнула замминистра.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Bakı Harmoniya İqlim Təşəbbüsü qlobal əməkdaşlığa təkan verir"

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