Замминистра: Климатическая инициатива "Бакинская гармония" укрепляет глобальное сотрудничество

Климатическая инициатива "Бакинская гармония" стала платформой, способствующей балансу, единству и устойчивости в сельскохозяйственном секторе, а также укрепляющей глобальное сотрудничество.

Как сообщает Report, об этом заявила замминистра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на мероприятии "Реализация климатической инициативы Бакинская гармония для фермеров: расширение возможностей для повышения устойчивости фермеров к изменению климата" в рамках COP29.

По словам Гадимовой, инициатива своевременна и необходима, поскольку помогает справляться с вызовами, связанными с изменением климата и глобальной продовольственной безопасностью.

"Это не просто очередная инициатива для фермеров. Это решение, которое вносит согласованность и ясность в сложную картину климатических и сельскохозяйственных инициатив", - подчеркнула замминистра.