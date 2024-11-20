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Замминистра: Города играют ключевую роль в обеспечении энергоэффективности

Замминистра: Города играют ключевую роль в обеспечении энергоэффективности Города играют ключевую роль в обеспечении энергоэффективности и адаптации к изменениям климата.
COP29
20 ноября 2024 г. 14:20
Замминистра: Города играют ключевую роль в обеспечении энергоэффективности

Города играют ключевую роль в обеспечении энергоэффективности и адаптации к изменениям климата.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева на круглом столе высокого уровня по вопросам природы, здравоохранения и сельского хозяйства в городах в рамках COP29.

Тагиева подчеркнула, что важно сделать города устойчивыми к изменениям климата, а также реализовать меры городской адаптации.

Она отметила, что города также играют важную роль в снижении негативного воздействия изменения климата и обеспечении энергоэффективности: "Одним из путей достижения цели по ограничению глобального потепления до 1,5°C является увеличение инвестиций в энергоэффективность зданий через благоприятную политику и законодательную базу".

Замминистра добавила, что города могут стать основными двигателями климатических действий, играя центральную роль в реализации национальных климатических целей.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Şəhərlər enerji səmərəliliyinin təmin edilməsində əsas rol oynayır”

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