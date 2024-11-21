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Замминистра: Ежегодно в природу выбрасываются миллионы тонн пластиковых отходов

Замминистра: Ежегодно в природу выбрасываются миллионы тонн пластиковых отходов 12^56
COP29
21 ноября 2024 г. 13:13
Замминистра: Ежегодно в природу выбрасываются миллионы тонн пластиковых отходов

Ежегодно во всем мире образуются миллионы тонн пластиковых отходов, значительная часть которых выбрасывается в природу из-за неправильного управления.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев на мероприятии "Эффективное управление пластиковыми отходами для климатической устойчивости: понимание вызовов и изучение возможностей" в рамках COP29.

По его словам, пластиковые отходы являются одной из самых больших проблем, оказывающих серьезное влияние на окружающую среду и здоровье человека в глобальном масштабе: "Это приводит к нарушению экосистем, гибели морских и наземных организмов, а также к повышению рисков для здоровья человека. Процесс производства пластика и сжигания отходов приводит к выбросу большого количества парниковых газов в атмосферу, что ускоряет глобальное потепление и усиливает негативные последствия изменения климата".

Гаджиев отметил, что в последнее время в Азербайджане были предприняты важные шаги в направлении управления твердыми бытовыми отходами, приняты государственные программы, усовершенствована законодательная база и создана современная инфраструктура.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: Hər il dünyada yaranan milyonlarla ton plastik tullantı təbiətə atılır

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