Замминистра: Ежегодно в природу выбрасываются миллионы тонн пластиковых отходов

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Ежегодно во всем мире образуются миллионы тонн пластиковых отходов, значительная часть которых выбрасывается в природу из-за неправильного управления.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев на мероприятии "Эффективное управление пластиковыми отходами для климатической устойчивости: понимание вызовов и изучение возможностей" в рамках COP29.

По его словам, пластиковые отходы являются одной из самых больших проблем, оказывающих серьезное влияние на окружающую среду и здоровье человека в глобальном масштабе: "Это приводит к нарушению экосистем, гибели морских и наземных организмов, а также к повышению рисков для здоровья человека. Процесс производства пластика и сжигания отходов приводит к выбросу большого количества парниковых газов в атмосферу, что ускоряет глобальное потепление и усиливает негативные последствия изменения климата".

Гаджиев отметил, что в последнее время в Азербайджане были предприняты важные шаги в направлении управления твердыми бытовыми отходами, приняты государственные программы, усовершенствована законодательная база и создана современная инфраструктура.