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Замминистра Бразилии: COP30 будет использовать договоренности, достигнутые на COP29 - ЭКСКЛЮЗИВ

Замминистра Бразилии: COP30 будет использовать договоренности, достигнутые на COP29 - ЭКСКЛЮЗИВ Каждая сессия COP основывается на достигнутых ранее договоренностях, в том числе COP30 в Бразилии будет использовать договоренности, достигнутые на COP29. 
COP29
10 октября 2024 г. 12:40
Замминистра Бразилии: COP30 будет использовать договоренности, достигнутые на COP29 - ЭКСКЛЮЗИВ

Каждая сессия COP основывается на достигнутых ранее договоренностях, в том числе COP30 в Бразилии будет использовать договоренности, достигнутые на COP29.

Об этом Report заявил заместитель министра иностранных дел Бразилии по вопросам климата, энергетики и окружающей среды Андре Корреа ду Лагу.

"Бразилия играет особую роль на этой встрече [PreCop29] как одна из стран Тройки председателей. ОАЭ, Азербайджан и Бразилия теперь работают вместе, потому что на прошлой 28-й сессии COP в Дубае мы пришли к выводу, что нельзя начинать каждую конференцию с нуля. Сейчас мы тесно координируем действия с председательством Азербайджана и ОАЭ", — отметил он.

Замминистра также подчеркнул, что цель в 1,5°C достижима, если предпринять реальные климатические действия.

"Нам нужно убедить мир в необходимости достижения этой цели. Очень сложно убедить людей, при этом не запугивая их, потому что страх не работает. Говорить, что мы окажемся в плохом положении, что мы не достигли результата. Поэтому необходимо сочетать научную реальность с оптимизмом, основывающимся на том, что даже если люди совершили много ошибок, они способны найти и решения. Надеюсь, нам удастся достичь этого баланса здесь, в Баку и в Белене [Бразилия]", - добавил он.

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Версия на английском языке Brazilian official: COP30 to apply agreements reached at COP29
Версия на азербайджанском языке Braziliyanın nazir müavini: COP30 COP29-da əldə edilmiş razılaşmalardan istifadə edəcək - EKSKLÜZİV

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